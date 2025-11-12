午休前喝杯鮮奶茶工作效率拉滿！重視好吃的感覺比睡覺更放鬆

fb ig video search mobile ETtoday

文／小林弘幸　圖／大是文化、heybiblee IG、skuukzky IG

重視「好吃」的感覺

過於嚴格或節制的飲食方式，會導致自律神經失衡，進而導致身體不適。被稱為「第二大腦」的腸道，也會因為壓力而導致腸內環境惡化。

不管吃多少健康食品，只要是自己討厭的東西，就會使腸內環境變糟。當自律神經失衡，只是些許緊張就可能會引起腹痛。在職場或學校遭遇壓力時，也會出現腹瀉或便祕等症狀。

對自己過度嚴苛的飲食限制，只有壞處沒有好處。如果不能快樂的進食，就會影響心理健康。正確用餐的重點，就是要重視「好吃」的感覺。

當然，如果因為愛吃就吃個不停，這種暴飲暴食的行為也不行，但只要是身心渴望的食物，一定會讓人感覺好吃。選擇這樣的食物，不只心情會變好，血液循環也會順暢。

請大家記得，要重視好吃的感覺。

＃比睡覺更好的休息法
好吃，比吃很多健康食品更重要。

休息,小林弘幸,大是文化,自律神經,壓力,心靈。（圖／ＩＧ）

午休前喝杯鮮奶茶

常有人建議，中午時在學校或公司可以睡個午覺。睡午覺不只能消除午飯後的睡意，還能提高專注力、認知機能與判斷力，甚至預防生病。

理想的午睡時間是30分鐘以內，要是睡太久，大腦就會正式進入睡眠狀態，反而會打亂生理節奏。

要讓這三十分鐘的午睡更有效，並能準時清醒，有一個小祕訣，就是在午睡前喝一杯鮮奶茶。這樣可以更快入睡，醒來時也能神清氣爽。

牛奶中含有的成分色胺酸，是幫助睡眠的胺基酸之一；而紅茶中的咖啡因則會在喝下後大約20分鐘至30分鐘後，開始對大腦發揮作用、使人清醒。同時，咖啡因還能阻斷讓大腦疲勞的物質腺苷，進一步減輕腦部疲勞。

這就是一杯鮮奶茶的效果。當然，如果你是咖啡愛好者，也可以選擇喝一杯拿鐵（咖啡加牛奶），效果也是一樣的。就算不能真正睡著，光是閉上眼睛、放鬆身體、打個盹，也能享受午睡的好處。

白天如果覺得疲倦，就來杯鮮奶茶和30分鐘的午睡吧！

＃比睡覺更好的休息法
鮮奶茶加30分鐘的午睡，讓你神清氣爽。

休息,小林弘幸,大是文化,自律神經,壓力,心靈。（圖／ＩＧ）

一天喝兩杯咖啡

咖啡因不僅能活化交感神經、提升注意力與專注力，也能擴張末梢血管、促進血液循環，還能刺激大腸的蠕動，幫助改善腸道環境。由此可知，咖啡對疲憊的身心有多種益處。

此外，它也能促進腸壁分泌俗稱幸福荷爾蒙的血清素，以及促進大腦分泌多巴胺，進而達到舒緩壓力的效果。

最近的研究報告指出，一天喝2杯至3杯咖啡，可以降低45％的自殺風險，憂鬱症風險則可以降低13％。心情低落時，咖啡就像是一種提振情緒的能量飲料。還有研究指出，咖啡可能可以降低30％至60％罹患阿茲海默症或帕金森氏症等腦部疾病的風險。

不過要注意，一天喝7杯以上就算是過量，可能導致咖啡因上癮或咖啡因中毒（編按：根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響）。最後，為了不讓腸道受涼，建議選擇熱咖啡取代冰咖啡。

＃比睡覺更好的休息法
喝熱咖啡暖和腸道，促進幸福荷爾蒙分泌。

【推薦書籍】

休息,小林弘幸,大是文化,自律神經,壓力,心靈。（圖／大是文化）

書名：《比睡覺更好的休息法》

作者：小林弘幸

簡介：順天堂大學醫學部教授、自律神經研究權威。

出版社：大是文化
 

ET Fashion

