李瑜美《你旁觀的罪》再創人生角色　演什麼像什麼的「劇拋臉」寶藏演員

2025年一部探討人性與罪惡的韓劇《你旁觀的罪》引爆網路討論。劇中女主角李瑜美再次展現了她那令人驚嘆的「劇拋臉」演技，將角色的掙扎與悲情詮釋得絲絲入扣。許多觀眾或許還對她在《魷魚遊戲》中善良的「智英」印象深刻，又或是對她在《殭屍校園》中自私的「李娜延」恨得牙癢癢。這位擁有空靈美貌的31歲女演員，究竟是如何在天使與惡魔的角色間切換自如？她的爆紅，絕非一夕幸運。

《你旁觀的罪》李瑜美再次演活「悲情專業戶」

在最新作品《你旁觀的罪》中，李瑜美再次接下了極具挑戰性的角色。這部劇深刻探討人性灰色地帶，而她所飾演的角色「趙熙秀」飽受丈夫的虐待而過著地獄般的生活。她憑藉細膩的眼神變化、肢體語言與極具感染力的哭戲，將角色的無助、絕望與渴望救贖的心理狀態，完美地呈現在觀眾眼前。許多觀眾表示，李瑜美的表演，總能讓人輕易地共情角色的痛苦，再次印證了她「悲情身世角色專業戶」的強大實力。

李瑜美從《魷魚遊戲》到《殭屍校園》的極端反差

李瑜美真正讓全球觀眾記住的，是她在兩部現象級Netflix韓劇中的極端反差。

《魷魚遊戲》的智英：還記得那個留著短髮、對人生厭世，卻在最後關頭選擇成全主角、犧牲自己的「智英」嗎？李瑜美以充滿靈氣的表演，在短短的篇幅中賺足了觀眾的眼淚，成為全劇最令人心疼的白月光。

而《殭屍校園》的李娜延：令人震驚的是僅僅幾個月後，她搖身一變成為《殭屍校園》中那個含著金湯匙出生、個性自私又怕死的富家女「李娜妍」。為了自保不惜拿同學的性命開玩笑，甚至故意害死同學。這個角色讓觀眾恨得牙癢癢，也同時讚嘆：「這真的是同一個人演的嗎？」這股能在天使與惡魔間無縫切換的演技，讓她瞬間爆紅。

李瑜美是艾美獎史上第一位獲獎的韓國籍女演員

2022年，她憑藉在全球引發狂潮的Netflix劇集《魷魚遊戲》中，飾演「智英」一角，以極短的出場時間，創造了令人心碎的經典場面。她也因此一舉奪下第74屆黃金時段艾美獎「劇情類影集最佳客串女演員」的殊榮，不僅是對她演技的最高肯定，更讓她成為艾美獎史上第一位獲此獎項的韓國籍女演員，寫下了歷史性的一頁。

出道多年未有爆款作品，李瑜美為堅持夢想曾窮到靠送外賣維生

許多人因為這兩部劇以為李瑜美是幸運出道的新人，其實她2009年出道，但演藝之路並不順遂，多年來只能在各大電視劇中擔任小配角，例如《Voice 2》、《醫生耀漢》、《觸及真心》等。她曾在受訪時坦言，因為演員收入極不穩定，為了維持生計，她甚至必須兼職「送外賣」來賺取生活費，不過也還好李瑜美有堅持下來，否則我們就會錯過一個擁有名品演技的演員了！

螞蟻腰的秘密，李瑜美為戲減重靠「地瓜」

除了演技，李瑜美那身高162公分、卻長年維持42公斤的纖細身材，也讓許多女生羨慕不已。她那不科學的「螞蟻腰」穿上短版上衣更是吸睛。她曾透露過自己的減肥秘訣，除了為戲練習國標舞讓身材更緊實外，如果在拍戲前需要快速瘦身，她會調整飲食，改用「地瓜」作為主食。因為地瓜是高纖、低熱量的優質澱粉，非常有飽足感，透過這個方法，就能在短期內健康地再瘦下2-3公斤，維持在鏡頭前的最佳狀態。

