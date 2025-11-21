偷學韓妞「寶寶感上鏡妝」心機關鍵　氛圍唇色到盧允瑞愛用打造光澤髮

▲韓妞追求妝容的精緻氛圍感。（圖／品牌提供）



韓國女生看起來似乎沒化什麼濃妝，臉蛋乾淨、髮絲柔順，但整個人就是散發著一種難以言喻的「精緻氛圍感」。這就是韓妞最厲害的「心機彩妝」，重點不在於色彩的堆疊，而在於光澤、輪廓與質感的完美平衡。她們追求的不是複製貼上的美，而是將自身優點最大化。這種「毫不費力」的美麗，其實處處都是細節。今天，就讓我們來揭秘3款在韓國Olive Young賣翻、連SEVENTEEN玟奎、盧允瑞都愛用的「氛圍感神器」，從髮質、輪廓到唇色，一步步偷學韓妞的變美心法！

韓妞心機關鍵：唇色的氛圍感 fwee玫瑰心動鎖色唇露

妝容的最後一步，韓妞追求的不是誇張的顏色，而是能提升氣色、宛如天生的「氛圍感唇妝」。韓國超人氣彩妝品牌fwee近日全新推出玫瑰心動鎖色唇露系列，共有18種玫瑰色調，靈感源自玫瑰從綻放到凋謝的色彩變化，輕鬆打造出韓劇女主角般、層次細膩又充滿自信的MLBB（My Lips But Better）美唇。

▲11／7～11／13推出期間限定活動有多款優惠，粉絲可至實體店或者網路選購。（圖／品牌提供）

玫瑰心動鎖色唇露以玫瑰為靈感，凝聚從綻放到凋謝的每一抹色澤，共有18種玫瑰色號，涵蓋暖色、冷色、中性色三大色調，從初綻的淡粉、盛放的絢紅，到凋謝後仍留香的乾燥玫瑰色，描繪玫瑰一生的浪漫軌跡。全系列提供光澤與霧面兩種質地，可依照個人喜好單擦或混搭出自己的專屬色。延續fwee對質地與色彩的高標準，兼具水潤服貼與優秀持久力，無論是日常通勤或約會場合，都能展現唇色的細緻層次與自信氣息。

▲fwee 玫瑰心動鎖色唇露／540元（圖／品牌提供）

韓妞心機關鍵：輪廓的立體感 I'M MEME 小臉修容打亮棒

風靡韓妞的女團級寶寶感上鏡妝主要就靠修容打亮與水光唇釉加持！只要按照自己的臉型運用陰影與打亮製造立體與緊緻感，就能完成專屬的輪廓公式，I’M MEME推出全新色選我愛小臉修容打亮棒003榛果奶糖，打破韓系冷調彩妝在台灣膚色上的反灰與顯黑感，與台灣暖中帶冷調肌膚自然融合，奶咖色打造深邃感；特調的中性細閃玫瑰膚金色調突顯立體部位打亮，妝感更乾淨俐落。

▲ I'M MEME 小臉修容打亮棒。（圖／品牌提供）

這款雙頭設計的修容棒，奶咖色的陰影端能與台灣暖中帶冷的肌膚自然融合，輕鬆創造深邃感；中性細閃玫瑰膚金色的打亮端，則能突顯T字部位、顴骨與下巴，讓妝感更乾淨俐落。只要按照自己的臉型，運用陰影與打亮，就能輕鬆完成專屬的輪廓公式，打造天生般的精緻小臉。

▲I’M MEME我愛小臉修容打亮棒 003榛果奶糖 3.3g／435元（圖／品牌提供）

韓妞心機關鍵：髮質的光澤感 UNOVE 修護髮膜

韓妞的「氛圍感」中，柔順、充滿天使光圈的髮質，絕對是決勝關鍵！試想，即使妝容再精緻，配上一頭乾枯毛躁的頭髮，整體質感也會瞬間崩塌。韓國備受矚目的護髮品牌UNOVE，連續三年蟬聯OLIVE YOUNG頭髮護理類No.1，正是韓妞打造「超現實柔順」髮質的秘密武器，連SEVENTEEN成員金玟奎與人氣演員盧允瑞都愛用推薦。

▲UNOVE 柔諾伊打造超現實柔順與感性香息的時尚潮流風格。（圖／品牌提供）



UNOVE柔諾伊角蛋白修護髮膜以36種蛋白質和精華萃取為核心，經臨床測試證實，僅使用3次即可讓髮絲蛋白質提升30倍！針對染燙、熱傷害及乾燥受損髮質，能快速恢復彈性與光澤。髮膜質地專為亞洲氣候研發，尤其適合台灣悶熱潮濕的環境，在高效修護的同時依然保持髮絲輕盈蓬鬆，不致扁塌，讓使用者全天維持自然優雅的髮型線條。

▲UNOVE柔諾伊 角蛋白柔順修護髮膜 柔綻花香/暖木花香／549元。（圖／品牌提供）



