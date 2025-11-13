fb ig video search mobile ETtoday

TWG Tea推「聖誕十二夜日曆」　從12／25為第1天以茶迎新年

>

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新加坡茶葉品牌 TWG Tea 針對年末歡慶氛圍，近期在台推出 2025 年度限定「聖誕十二夜日曆禮盒」，以十二款經典與節慶風味茶打造，以歐洲十二夜習俗為概念，從耶誕節當天開起茶香，結合節日儀式感與奢華感，提供滿溢情緒價值，而去年熱銷的「茶香泰迪系列精選禮盒」與多款節慶茗茶也同步登場，也讓歲末添上一抹溫暖茶香。

TWG Tea 首度在台推出的「聖誕十二夜日曆禮盒」，該款倒數月曆以象徵耶誕傳統的「十二夜」為概念，承襲歐洲降臨節的習俗，「十二夜」指的是從耶誕節開始算起的第十二個晚上，通常是在隔年1／5，代表耶誕季的最後一夜。接著就是1／6的主顯節（Epiphany）登場，主顯節是為紀念智者東方三賢士，歷經12天的旅程來到伯利恆拜訪耶穌並獻上禮物的節日。

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

「聖誕十二夜日曆禮盒」外觀以書卷造型設計，內含十二道可開啟的小門，每一扇門後都藏有一款精選茗茶，從節慶限定到品牌經典風味皆有，每日開啟就像翻閱一本時光書頁，茶香與回憶交織，讓歲末時光更具儀式感。禮盒融合紅、金與深藍配色，兼具收藏與節慶氛圍，售價 3,500 元，11 月中旬起於全台開賣。

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

此外，話題款「茶香泰迪系列精選禮盒」也同步推出，延續品牌人氣角色茶香泰迪造型，首次採用迷你罐設計，一盒收錄 8 款茶香風味。每款茶葉以水果與花香為主調，並搭配果香軟糖元素，將甜點與茶香融合，售價 3,000 元，預計 12 月上市。

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

節慶茗茶則有以紅茶為基底調製的「聖誕歡樂茶迷你茶罐」揉合果香與淡淡巧克力氣息，售價 450 元；另款「聖誕節慶茶」則以南非國寶茶為基底，融合柑橘與溫暖香料，推出魚子醬錫罐版售價 690 元，以及手工純棉茶包版售價 750 元，兩款皆已上市。

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

節慶倒數的喜悅也打動星巴克，今年首度登場「爆米花歡聚倒數日曆」，內有6款大人小孩都喜愛的酥脆口感爆米花，以12天驚喜組合設計，天天都能吃甜甜，售價390元；「金幣牛奶巧克力盒」與「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」則以節慶紅金設計吸睛，隨手一放就有節慶氛圍，售價分別為250元與420元。

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供） ▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

同場登場的耶誕限定杯款與聯名商品，也為今年系列增添亮點。星巴克攜手STANLEY推出香檳金與夢幻紫兩色不鏽鋼把手TOGO冷水杯，售價1,750元，展現低調金屬光澤。另推出「薑餅人」與「緞帶」等主題馬克杯、冷水杯系列，搭配毛呢與絨毛包袋，營造冬季溫暖氛圍。

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

TWG Tea, 聖誕十二夜, 倒數月曆, 茶香禮盒, 聖誕節慶茶, 茶香泰迪, 聖誕歡樂茶, 節慶限定, 星巴克

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗 Melody教你好好談分手　感情走不下去快設「停損點」 你做對了？！女性清潔內褲小知識　「盡量手洗」可減少磨損 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 Jo Malone、diptyque經典香一次擁有！4款迷你香水禮盒一次看 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面