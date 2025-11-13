TWG Tea推「聖誕十二夜日曆」　從12／25為第1天以茶迎新年

▲TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」，以歐洲耶誕傳統的十二夜為概念。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新加坡茶葉品牌 TWG Tea 針對年末歡慶氛圍，近期在台推出 2025 年度限定「聖誕十二夜日曆禮盒」，以十二款經典與節慶風味茶打造，以歐洲十二夜習俗為概念，從耶誕節當天開起茶香，結合節日儀式感與奢華感，提供滿溢情緒價值，而去年熱銷的「茶香泰迪系列精選禮盒」與多款節慶茗茶也同步登場，也讓歲末添上一抹溫暖茶香。

TWG Tea 首度在台推出的「聖誕十二夜日曆禮盒」，該款倒數月曆以象徵耶誕傳統的「十二夜」為概念，承襲歐洲降臨節的習俗，「十二夜」指的是從耶誕節開始算起的第十二個晚上，通常是在隔年1／5，代表耶誕季的最後一夜。接著就是1／6的主顯節（Epiphany）登場，主顯節是為紀念智者東方三賢士，歷經12天的旅程來到伯利恆拜訪耶穌並獻上禮物的節日。

「聖誕十二夜日曆禮盒」外觀以書卷造型設計，內含十二道可開啟的小門，每一扇門後都藏有一款精選茗茶，從節慶限定到品牌經典風味皆有，每日開啟就像翻閱一本時光書頁，茶香與回憶交織，讓歲末時光更具儀式感。禮盒融合紅、金與深藍配色，兼具收藏與節慶氛圍，售價 3,500 元，11 月中旬起於全台開賣。

此外，話題款「茶香泰迪系列精選禮盒」也同步推出，延續品牌人氣角色茶香泰迪造型，首次採用迷你罐設計，一盒收錄 8 款茶香風味。每款茶葉以水果與花香為主調，並搭配果香軟糖元素，將甜點與茶香融合，售價 3,000 元，預計 12 月上市。

節慶茗茶則有以紅茶為基底調製的「聖誕歡樂茶迷你茶罐」揉合果香與淡淡巧克力氣息，售價 450 元；另款「聖誕節慶茶」則以南非國寶茶為基底，融合柑橘與溫暖香料，推出魚子醬錫罐版售價 690 元，以及手工純棉茶包版售價 750 元，兩款皆已上市。

節慶倒數的喜悅也打動星巴克，今年首度登場「爆米花歡聚倒數日曆」，內有6款大人小孩都喜愛的酥脆口感爆米花，以12天驚喜組合設計，天天都能吃甜甜，售價390元；「金幣牛奶巧克力盒」與「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」則以節慶紅金設計吸睛，隨手一放就有節慶氛圍，售價分別為250元與420元。

同場登場的耶誕限定杯款與聯名商品，也為今年系列增添亮點。星巴克攜手STANLEY推出香檳金與夢幻紫兩色不鏽鋼把手TOGO冷水杯，售價1,750元，展現低調金屬光澤。另推出「薑餅人」與「緞帶」等主題馬克杯、冷水杯系列，搭配毛呢與絨毛包袋，營造冬季溫暖氛圍。