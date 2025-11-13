時間不夠用？「5個壞習慣」偷偷拖垮你的效率　你中了幾個？

▲現代人常常一滑手機就停步下來。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人每天都喊「時間不夠用」，其實真正偷走我們時間的，往往是一些不知不覺的壞習慣。以下5個浪費時間的習慣，趕快戒掉，卻會讓效率大打折扣，一定要注意！

#一直滑手機

你有沒有這種經驗？原本只想看一則訊息，卻被社群媒體、短影音的演算法吸住，一滑就是半小時。這種被動式的娛樂讓大腦習慣分心，不僅拖延該做的事，還讓專注力愈來愈差。

#想等最好的時機才開始

有時候其實是完美主義拖延症在作祟，總是想等最好時機才開始，結果永遠卡在其跑點，其實在行動中修正比等待更有效率，很多成功的人都是邊做邊改、邊學邊進步。

#每天想到什麼才做什麼

你總是缺乏規劃，做事憑感覺，沒有明確的優先順序，就容易陷入「窮忙」的陷阱。建議每天早上或前一晚列出三件最重要的事，先完成高價值任務，時間自然被用得更好。

#一邊工作一邊回訊息

一邊工作一邊回訊息、看郵件、開多個視窗，會讓大腦不斷重新啟動思考模式。根據研究，這樣的「多工」反而會讓效率下降約40%，還可能造成精神疲勞。

#無意識的抱怨與焦慮

長時間糾結於過去的錯誤或未來的不安，不僅浪費心力，也阻礙行動。把這些情緒轉化為具體的行動計畫，才能真正找回掌控感。