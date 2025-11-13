fb ig video search mobile ETtoday

時間不夠用？「5個壞習慣」偷偷拖垮你的效率　你中了幾個？

>

▲▼時間不夠用？「5個壞習慣」你中了幾個 。（圖／Unsplash）

▲現代人常常一滑手機就停步下來。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人每天都喊「時間不夠用」，其實真正偷走我們時間的，往往是一些不知不覺的壞習慣。以下5個浪費時間的習慣，趕快戒掉，卻會讓效率大打折扣，一定要注意！

#一直滑手機

你有沒有這種經驗？原本只想看一則訊息，卻被社群媒體、短影音的演算法吸住，一滑就是半小時。這種被動式的娛樂讓大腦習慣分心，不僅拖延該做的事，還讓專注力愈來愈差。

#想等最好的時機才開始

有時候其實是完美主義拖延症在作祟，總是想等最好時機才開始，結果永遠卡在其跑點，其實在行動中修正比等待更有效率，很多成功的人都是邊做邊改、邊學邊進步。

▲▼時間不夠用？「5個壞習慣」你中了幾個 。（圖／Unsplash）

#每天想到什麼才做什麼

你總是缺乏規劃，做事憑感覺，沒有明確的優先順序，就容易陷入「窮忙」的陷阱。建議每天早上或前一晚列出三件最重要的事，先完成高價值任務，時間自然被用得更好。

#一邊工作一邊回訊息

一邊工作一邊回訊息、看郵件、開多個視窗，會讓大腦不斷重新啟動思考模式。根據研究，這樣的「多工」反而會讓效率下降約40%，還可能造成精神疲勞。

▲▼時間不夠用？「5個壞習慣」你中了幾個 。（圖／Unsplash）

#無意識的抱怨與焦慮

長時間糾結於過去的錯誤或未來的不安，不僅浪費心力，也阻礙行動。把這些情緒轉化為具體的行動計畫，才能真正找回掌控感。

關鍵字：

時間管理, 效率提升, 壞習慣, 拖延症, 專注力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗 Melody教你好好談分手　感情走不下去快設「停損點」 陳喬恩澳洲行一線精品伴遊　老公狂餵美食嘴甜「你是仙女吃不胖」 林志玲藏不住優雅氣質　亮片裝絕配珍珠首飾 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 你做對了？！女性清潔內褲小知識　「盡量手洗」可減少磨損 Jo Malone、diptyque經典香一次擁有！4款迷你香水禮盒一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面