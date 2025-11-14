韓系選物店進駐中山fennec、GLOWNY一次逛！HOKA與oqLiq打造山系藝術展

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／台北報導

廣大潮流愛好者請注意，主打女性質感生活的 FRUITION 以「2.0」全新姿態回歸，進駐中山南西打造新據點，攜手 Rockfish Weatherwear 揉合英倫與選物美學，讓中山商圈更好逛了。而HOKA則與台灣品牌 oqLiq、WHITEROCK 共同推出的微型展覽，把山谷線條、城市光影與越野鞋履科技串成沉浸式體驗！

▲FRUITION 十一週年之際推出「FRUITION 2.0」，引進英倫品牌 Rockfish Weatherwear進駐中山商圈 。（圖／品牌提供）

FRUITION 十一週年之際推出「FRUITION 2.0」，以霧面米色外牆、綠意植栽與復古磁磚營造柔亮氛圍，重新定義都會女性的日常美感。這次最大亮點是正式引進英倫品牌 Rockfish Weatherwear，將標誌性的防水靴與實用布料帶進中山商圈，讓消費者能在城市裡感受英國沿海小鎮的自在步調。空間同時迎來韓國 GLOWNY 的亞洲首間快閃店，以青春校園視覺打造全新的互動式選購體驗；FINDKAPOOR、fennec 等人氣品牌也一併進駐，從其中最具代表性的清爽色調「三角零錢包」、小牛皮包更是必買，構築出女性專屬的跨風格選物空間。

▲信義 A13 的「HOKA × oqLiq 微型展覽」則以越野名鞋 Mafate 系列為核心，以山谷等高線、壓克力地形與台北時裝週《INTERLACE》秀場氛圍打造三大主題展區。（圖／品牌提供）

▲Mafate Speed 系列 。（圖／品牌提供）

信義 A13 的「HOKA × oqLiq 微型展覽」則以越野名鞋 Mafate 系列為核心，以山谷等高線、壓克力地形與台北時裝週《INTERLACE》秀場氛圍打造三大主題展區。從 Mafate Speed 2 到 Mafate Three2，再到 Speed 4 Lite，展覽以 Vibram 大底、Active Foot Frame 與輕量半透明鞋面等設計細節呈現山系 DNA 如何轉化成都會穿搭語言。Mafate Speed 2 以復古輪廓結合現代結構，搭載 Active Foot Frame 與 Meta-Rocker 中底結構，並以強化抓地力與穩定度，實現山徑與街頭的靈活轉換。展期內購買指定商品可獲得限定等高線針織提袋，象徵越野精神走入日常生活。

FRUITION, 英倫風, 中山商圈, HOKA展覽, 越野鞋

