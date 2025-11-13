人生下半場感到迷惘　心理學家：中年不是走下坡，而是可以更自由地選擇

文／人物誌

對許多人來說，中年是壓力與困惑交織的階段，看似一切已經就緒——家庭、事業、社會角色皆已確立——卻在內心深處浮現一股難以言喻的失落感。《穿越中年迷霧》由美國榮格心理學家詹姆斯霍利斯（James Hollis）所著，深刻探索了人在中年時期所經歷的心理轉折與靈魂召喚，他以豐富的心理臨床經驗和榮格理論為基礎，構成一場深入人心的生命對話。

▲到了中年可能已無法回應當下的生命需求，這正是「陰影」浮現的時刻。（圖／Pexels，下同）



面對陰影，走出生命下半場的自我召喚

霍利斯指出，中年之所以感到困惑，往往來自過去生命策略的失效。我們在年輕時期習得的行為模式、信念系統與應對方式，到了中年可能已無法回應當下的生命需求，例如追求外在成功可能換來空虛、迎合他人期望卻感到迷失。這正是「陰影」浮現的時刻，霍利斯借用榮格的概念，將陰影視為那些被壓抑、被否認、被社會視為「不宜顯現」的自我面向，這些陰影常以焦慮、憤怒、幻滅、失控等形式出現，引發中年的情緒波動與危機。

然而，霍利斯並不將陰影視為必須消除的負面，而是看作我們心靈中等待被理解與整合的部分。他強調，與陰影的對話是中年自我療癒與成長的第一步，透過夢境解析、投射覺察與象徵理解，我們有機會「收回投射」，不再將內在矛盾歸咎於外部，而是開始承認這些其實來自我們自身的潛意識訊號。這樣的整合過程並不輕鬆，因為它挑戰了我們過去所依賴的自我形象，但霍利斯提醒我們：真正的勇氣不是避免痛苦，而是敢於進入心靈的幽暗之地，從中找回被遺忘的自己。

回歸與實踐真我，重新與靈魂對話

霍利斯指出，中年不僅是一段過渡，更是一個靈魂發出的召喚，要求我們活出更真實、更完整的自我。他稱這個過程為「個體化」，一種與自我重新連結、脫離他人期待、活出內在命定的過程。所謂的真我，並非理想化的高我，也不是社會角色下的順從版本，而是一個包含陰影、矛盾與獨特渴望的整體人格。中年的挑戰，在於不再用外在成功定義自己，而是傾聽內在的聲音，尋找真正使自己充實、自由與有意義的方向。

霍利斯認為，這不等於一夕之間做出重大轉變或拋下責任，而是在日常生活中，逐步實踐更真誠的選擇，這可能是一種新的生活節奏、一段更平衡的人際關係，或是對自我價值的重新定義。他也提醒，中年之後的生命不是「下坡」，而是一段可以更自由地選擇的旅程，我們不再需要扮演誰，而能夠回歸「我是誰」的自我重建，才是對抗空虛與迷惘的根本方式。

▲《穿越中年迷霧》一書。（圖／ichirochen）

《穿越中年迷霧》不是一本教人如何成功逆轉人生的速成指南，而是一部誠實而深刻的心理旅記。霍利斯以溫和卻堅定的語氣，引領我們勇敢面對中年的焦慮與創傷，看見那些被忽略的內在需求。

