交換禮物沒靈感？2000元以下聖誕限定美妝禮盒一次看

記者曾怡嘉／綜合報導

聖誕佳節倒數，是否正在苦惱交換禮物呢？各品牌推出不少精美節慶禮盒，不僅是外型包裝可愛，價格更是通通2,000元以內，或許能提供給你一些好靈感。

▲▼聖誕交換禮物推薦。（圖／品牌提供）

▲Omorovicza 完美二重奏禮盒 ，1,900元。

匈牙利溫泉護膚世家Omorovicza以專利礦泉護膚導入科技聞名，每年僅於聖誕期間限定販售的「完美二重奏禮盒」是日常保濕及滋潤肌膚的好夥伴！以匈牙利皇后系列的柔嫩粉色作為禮盒外觀，搭配掛繩設計，適合作為聖誕樹掛飾或是贈送給身邊摯愛之人。

▲▼聖誕交換禮物推薦。（圖／品牌提供）

▲NEAL'S YARD REMEDIES 野玫瑰煥亮禮盒，980元。

內含野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版15g、野玫瑰護手霜30ml，以野玫瑰的珍貴力量呵護肌膚，專為修護、保濕與提亮設計，打造滋潤光采的冬日肌膚。

▲▼聖誕交換禮物。（圖／品牌提供）

▲▼聖誕交換禮物推薦。（圖／品牌提供）

▲(MALIN+GOETZ) 2025修護滋潤禮盒，930元。

內含佛手柑護手霜30ml、莫希多潤唇膠10 ml ，集結2款經典商品，最貼心的送禮選擇，佛手柑護手霜，快速吸收不黏膩。莫希多潤唇膠，添加清爽檸檬精油，強效滋潤雙唇。

▲▼聖誕交換禮物推薦。（圖／品牌提供）

▲OLAPLEX 歐啦專業金三角旅行組，1,950元。

歐啦3號結構還原護髮素100ml、歐啦0.5號頭皮青春賦活精華液5ml、歐啦4號溫和水潤洗髮乳100ml、歐啦5號溫和水潤護髮素100ml，以高效修護、深層保濕與柔順光澤打造更健康、強韌的秀髮。

▲▼聖誕交換禮物推薦。（圖／品牌提供）

▲SABON 流光夜宴沐浴保養禮盒（流光夜宴限定包裝），1,180元。

內含柔暖花木調的流光夜宴沐浴油100ml、身體乳液50ml，裝入限定版「流光夜宴」包裝，以繁華金邊與寶石色調描繪皇室盛宴的雅緻，讓肌膚在沐浴與潤澤間，體驗一場專屬的放鬆儀式。

▲▼聖誕交換禮物推薦。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone London 全新放玩派對系列 聖誕紅香氛掛飾，1,650元。

內含英國梨與甜豌豆香水9ml​、黑莓子與月桂葉護手霜15ml，以立體緞帶與幾何圖樣包裝呈現小巧香氛禮盒，適合掛於聖誕樹，作為隨身香氛也適合。

聖誕禮盒, 美妝禮物, 護膚推薦, 交換禮物, 節慶限量

