CHANEL冰淇淋杯晚宴包、最新藤編口蓋包超可愛！Cruise度假系列慵懶啟程

記者鮑璿安 ／綜合報導

湖面波光粼粼，微風從義大利科莫湖輕輕吹過，這光景讓人流連忘返，Chanel 2025/26 Cruise 度假系列形象廣告就在這座歐洲最迷人的度假勝地展開，以一幕幕宛如電影劇照的畫面，描繪屬於香奈兒女性的度假節奏。當中最適合度假場合的服飾以及包款也傳遞春日優雅氣息，立刻整理給大家重點品項！

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲微風從義大利科莫湖輕輕吹過，這光景讓人流連忘返，Chanel 2025/26 Cruise 度假系列形象廣告就在這座歐洲最迷人的度假勝地展開。（圖／品牌提供）

這次由 Mario Sorrenti 掌鏡，在 Villa d'Este 的傳奇場景裡，模特兒 Alix Bouthors、Ida Heiner 與陳栩蔚乘著木質快艇，眺望遠方，彷彿將夏日的慵懶、奢華與自由融入每一次深呼吸之中。當中代表性的穿搭包括，一件水手領斜紋軟呢外套打造出慵懶長袍的廓形，內搭簡約泳裝，喚醒湖畔早晨的隨性優雅；淡黃色丹寧套裝則以粉紅珠飾、山茶花細節點亮陽光氣息，呼應品牌最具代表性的符碼語彙。當夜幕悄悄降臨時，終於輪到亮片、蕾絲、皮革元素接手，黑白蕾絲洋裝、皮革洋裝則以俐落剪裁展開，讓人感受到香奈兒女孩的自由渴望。

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

配件更是這季度假系列的靈魂，亮黃色拉菲草編織托特包，自然質地與奢華鍊帶交織出夏日度假的輕盈質感，隨手一拎就是優雅態度。另一顆以小巧結構吸睛的 CHANEL 25 小型包，以標誌性皮革、精緻金屬鏈帶與柔軟設計，保有實用與華美並存的堅持。除了經典包型，本季幽默玩趣的設計也值得收藏，例如宛如冰淇淋杯的 Café Coco 立體小包絕對是全系列的焦點所在，以粉紅霜淇淋造型搭配珍珠與皮革交錯的細節，為整體造型增添童趣與藝術感；藤編包款則讓人聯想到陽光灑落的海岸線，搭配粉嫩皮革滾邊，演繹香奈兒女性在度假時的輕鬆卻優雅的姿態。

同場加映

▲▼包款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼包款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼包款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼包款綜合 。（圖／品牌提供）

比利時皮具世家 Delvaux 也推出全新 Pin Mini Bucket 與 Pin Swing 掛飾版本，以品牌 1972 年問世的經典「Pin」手袋為靈感，將原本柔和弧線與「微笑般的輪廓」縮小重現，幻化為可掛於手袋或皮帶上的迷你造型。全系列以 頁岩綠、仙子粉、梅紫與茶色 呈現，延續品牌優雅氣質之餘，也增添了俏皮感。每個掛飾皆由品牌工坊以精緻皮革手工打造，展現 Delvaux 對細節與比例的極致掌握，作為疊搭或是單獨使用都十分可愛吸睛。

香奈兒, 度假系列, 科莫湖, 時尚包款, 春夏服飾

「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 張員瑛21歲砸2.9億現金買豪宅　從頭到腳都被精品包了成富婆 友情也要斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交　小心運氣越來越差 親眼看工匠做凱莉包！愛馬仕匠心工坊台北站免費參觀　還能學怎麼縫馬鞍 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 天梭首款大馬士革鋼錶問世　33,000元入手獨一無二款

