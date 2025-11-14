不是憑感覺！香氣能影響心情有科學證實　0.2秒就能迅速切換模式

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

聞到好聞的氣息可以讓人有放鬆的感受，這不是心裡感覺，而是真的經過科學證實，日本慶應義塾大學教授團隊腦波實驗研究，以科學實驗與腦波分析為基礎，研究不同香氣對情緒變化的影響，發現香氣在0.2秒內就能直達大腦，每一種香氣引發不同的情緒變化，更有助於心情的轉變。近期就有不少迷人香氣，可以讓人重新振奮心情。

＃SINN PURETÉ心樸優 無酒精正念香氛

隨著社會壓力變大，許多人都常感受到低潮緊繃情緒，以香氛可以快速轉變心情的研究，來自日本的SINN PURETÉ心樸優打造出無酒精正念香氛，包含：心靈淨化、靜與能量、激情喚醒等氣息，無酒精添加的純淨自然成分，透過釋放的瞬間讓腦部能夠快速轉換頻率，迅速切換放鬆模式，正向能量才能吸引好事降臨，在日本推出立刻受到大眾喜愛。

＃KLOWER PANDOR 金馬62nd時光獻禮

金馬獎是兩岸三地重要的影視盛事，KLOWER PANDOR為此打造出金馬62nd時光獻禮，呼應這次東方文化的書法視覺，透過白色陶瓷設計出擴香瓶，在香氣搭配上，選用：暮光琥珀、潘朵拉的祕密、馥檀雲境、心動時刻四種，可以按照不同的情境，選擇適合的香氣。

＃VANA 季節限定Eldstad壁爐蠟燭

冬季溫暖柴火燃燒的壁爐搭配綠意聖誕樹，坐在前方來一杯熱可可，絕對是極致享受；以暖和的壁爐為靈感，VANA運用肉桂、肉荳蔻等香材，打造出具有淡淡辛辣提味，卻又充滿暖意的香氣，搭配牛奶、奶油以及香草豆莢，更顯整體濃郁香甜，宛如一口咬下的鬆軟肉桂捲，甜入心脾。