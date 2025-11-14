fb ig video search mobile ETtoday

不是憑感覺！香氣能影響心情有科學證實　0.2秒就能迅速切換模式

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

聞到好聞的氣息可以讓人有放鬆的感受，這不是心裡感覺，而是真的經過科學證實，日本慶應義塾大學教授團隊腦波實驗研究，以科學實驗與腦波分析為基礎，研究不同香氣對情緒變化的影響，發現香氣在0.2秒內就能直達大腦，每一種香氣引發不同的情緒變化，更有助於心情的轉變。近期就有不少迷人香氣，可以讓人重新振奮心情。

＃SINN PURETÉ心樸優 無酒精正念香氛

SINN PURETÉ,心樸優,KLOWER PANDOR,VANA,香氣,香氛,擴香,蠟燭。（圖／品牌提供）

隨著社會壓力變大，許多人都常感受到低潮緊繃情緒，以香氛可以快速轉變心情的研究，來自日本的SINN PURETÉ心樸優打造出無酒精正念香氛，包含：心靈淨化、靜與能量、激情喚醒等氣息，無酒精添加的純淨自然成分，透過釋放的瞬間讓腦部能夠快速轉換頻率，迅速切換放鬆模式，正向能量才能吸引好事降臨，在日本推出立刻受到大眾喜愛。

＃KLOWER PANDOR 金馬62nd時光獻禮

SINN PURETÉ,心樸優,KLOWER PANDOR,VANA,香氣,香氛,擴香,蠟燭。（圖／品牌提供）

金馬獎是兩岸三地重要的影視盛事，KLOWER PANDOR為此打造出金馬62nd時光獻禮，呼應這次東方文化的書法視覺，透過白色陶瓷設計出擴香瓶，在香氣搭配上，選用：暮光琥珀、潘朵拉的祕密、馥檀雲境、心動時刻四種，可以按照不同的情境，選擇適合的香氣。

＃VANA 季節限定Eldstad壁爐蠟燭

SINN PURETÉ,心樸優,KLOWER PANDOR,VANA,香氣,香氛,擴香,蠟燭。（圖／品牌提供）

冬季溫暖柴火燃燒的壁爐搭配綠意聖誕樹，坐在前方來一杯熱可可，絕對是極致享受；以暖和的壁爐為靈感，VANA運用肉桂、肉荳蔻等香材，打造出具有淡淡辛辣提味，卻又充滿暖意的香氣，搭配牛奶、奶油以及香草豆莢，更顯整體濃郁香甜，宛如一口咬下的鬆軟肉桂捲，甜入心脾。

關鍵字：

SINN PURETÉ, 心樸優, KLOWER PANDOR, VANA, 香氣, 香氛, 擴香, 蠟燭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 張員瑛21歲砸2.9億現金買豪宅　從頭到腳都被精品包了成富婆 友情也要斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交　小心運氣越來越差 親眼看工匠做凱莉包！愛馬仕匠心工坊台北站免費參觀　還能學怎麼縫馬鞍 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 天梭首款大馬士革鋼錶問世　33,000元入手獨一無二款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面