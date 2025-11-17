星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

記者蔡惠如／綜合報導

今11／17起氣溫緩降有感，星巴克一連兩天推出好友分享優惠，從11／17起消費者至店可享買一送一，讓大家在Blue Monday能有小確幸；路易莎12月底前針對會員，也推出上午11點前第二杯咖啡半價促銷，另針對自家衣索比亞谷吉代蓓卡莊園精品咖啡也推出便宜45元優惠。

星巴克今11／17、11／18一連兩天，推出「歡樂同慶 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點到晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表。

路易莎針對黑卡會員，在11、12月期間推出全飲品會員集點、滿5點可享飲品9折活動，咖啡飲品也續推上午11點前，第二杯咖啡半價優惠，採外門市精品咖啡「衣索比亞 谷吉 酒精日曬」，也推出原價150元，特價105元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香門市。