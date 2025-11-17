fb ig video search mobile ETtoday

星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

記者蔡惠如／綜合報導

今11／17起氣溫緩降有感，星巴克一連兩天推出好友分享優惠，從11／17起消費者至店可享買一送一，讓大家在Blue Monday能有小確幸；路易莎12月底前針對會員，也推出上午11點前第二杯咖啡半價促銷，另針對自家衣索比亞谷吉代蓓卡莊園精品咖啡也推出便宜45元優惠。

星巴克今11／17、11／18一連兩天，推出「歡樂同慶 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點到晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎針對黑卡會員，在11、12月期間推出全飲品會員集點、滿5點可享飲品9折活動，咖啡飲品也續推上午11點前，第二杯咖啡半價優惠，採外門市精品咖啡「衣索比亞 谷吉 酒精日曬」，也推出原價150元，特價105元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香門市。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

糖尿病患者年輕化！營養師教你3招控血糖飲食法

糖尿病患者年輕化！營養師教你3招控血糖飲食法

成年人交友法則其實很簡單！4個能細水長流的相處關鍵

成年人交友法則其實很簡單！4個能細水長流的相處關鍵

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 追星樂此不疲！「迷妹體質」星座排行Top 3　雙魚一入坑不見底 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 美周記／LUSH史酷比聯名系列超可愛、歐舒丹聖誕分享禮盒CP值破表 4大話題鞋款！LOEWE × ON運動鞋新色快跟上、小狐狸雨靴全家人一起穿 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面