麒麟3款「富士威士忌」登台展味　噶瑪蘭推《海洋》現台灣風土

日本麒麟（KIRIN）繼富士山麓威士忌後，今年再將3款「富士日本威士忌」系列帶進台灣市場，各具風味層次，擴大消費者市場；台廠金車噶瑪蘭，近期也推出昇恆昌限定的「台灣之韻系列《海洋》單一麥芽威士忌」，以Fino雪莉桶熟成詮釋台灣海洋島國的風土特色，增添今年的冬季之味。

▲單一調和日本威士忌，售價1,770元。

麒麟富士威士忌

富士日本威士忌系列出自位於靜岡縣海拔620公尺的富士御殿場蒸溜所，以伏流水與冷涼山氣孕育出乾淨、平衡且細膩的酒體。此次在台發表三款常銷品項，均具備清晰風味定位，單款售價自1,600元至1,970元不等。





富士「單一麥芽日本威士忌」以果香與焦糖布丁的前調為特色，入口可感受到熱白桃與水果塔般的香甜層次；「單一穀物日本威士忌」結合多種穀物蒸餾器原酒，帶有覆盆子、橘子果醬與磅蛋糕的甜香；而「單一調和日本威士忌」則呈現桃子、杏桃、橙酒與蜂蜜的柔和甜香，口感細膩且尾韻綿長。

▲單一穀物日本威士忌，售價1,770元。

▲單一麥芽日本威士忌，售價1,970元。

系列酒款瓶身亦保留日本職人工藝細節，酒瓶底部以立體浮雕呈現富士山輪廓，和風標籤設計延續山景意象，使視覺風格與酒質風味相互呼應。

噶瑪蘭《海洋》單一麥芽威士忌

噶瑪蘭最新推出的「台灣之韻系列《海洋》單一麥芽威士忌」以太平洋為發想，呈現台灣海島風味輪廓，採Fino雪莉桶熟成，酒液帶有雪莉桶特有的堅果與乾果層次，並融合奶油太妃糖、乳脂軟糖與牛奶巧克力的甜香，尾韻則帶有細緻的海風鹹味，使整體香氣更柔和平衡。

瓶身設計融入客家藍染靈感，以層疊色彩描繪浪潮線條，象徵海洋節奏，呈現更明亮的視覺風格，單瓶售價3,850元，採限定通路，目前僅於全台昇恆昌機場免稅店與內湖旗艦店銷售。

