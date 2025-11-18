愛吃巧克力「黑頭粉刺長不停」　想要好皮膚先遠離3種食物

▲巧克力可能會造成黑頭粉刺增生。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

要養成好肌膚，除了使用保養品跟一般防曬預防之外，飲食也是關鍵之一，身體就像土地，滋養土地的養分也相對重要，飲食影響外表的因素也相當明顯，想要美麗的肌膚，吃進去什麼也要注意，在臉上長不停的黑頭粉刺，下面3種食物最能「促進」它生長，想遠離草莓鼻就要注意。

▲牛奶內的激素對皮膚有影響，尤其是添加蛋白質的脫脂牛奶。

脫脂牛奶

牛奶導致黑頭的確切原因仍未肯定，但有部分專家表示，牛奶內的激素會促進粉刺的生長，特別是添加蛋白質的「脫脂牛奶」，可能會讓黑頭粉刺生的更多。

牛奶巧克力

跟黑巧克力相比，牛奶巧克力擁有更多的糖分、乳製品與反式脂肪，其實對皮膚會產生不好的影響，若想要品嚐巧克力的滋味，建議要酌量攝取、規定食用日數，或是試試黑巧克力，其抗氧化的功能，還能讓妳身體愈來愈年輕。

▲若喜歡吃巧克力，請盡量避開牛奶成份高的巧克力，選擇以黑巧克力為主，還有抗氧化的功效。

果汁

果汁等算是健康飲品，會造成黑頭粉刺是否讓妳驚訝？雖然果汁有助健康，但有時也含有大量的糖分，若再把纖維過濾掉，飲用後血糖升高，可能會導致皮脂增生，大幅增加黑頭粉刺出現的機會。

▲果汁有很高的糖分，大量飲用對皮膚也不好。