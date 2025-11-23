秋冬聯名美妝百元價好入手！IPSA蜜粉餅太時髦、比得兔護手霜可愛爆擊

▲年末美妝聯名。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

隨著年末派對季的腳步接近，化妝包也該迎來最令人期待的「換季」時刻！各大美妝品牌紛紛在此時推出壓箱寶。它們不僅是犒賞自己一年辛勞、或是作為聖誕交換禮物的完美選擇，更是品牌美學與匠心的極致展現。2025年的限定品，不再只是換上漂亮包裝，更在功能與設計上充滿巧思。從療癒人心的比得兔聯名護手霜，到與東京前衛時尚品牌跨界合作的底妝，每一款都讓人心動不已，準備好接受這波美顏爆擊了嗎！

無限肌緻 撫紋美頸護手精華 比得兔聯名

療癒力爆棚！不只是護手霜，更是頸紋熨斗

療癒力滿點！無限肌緻撫紋美頸護手精華攜手經典比得兔，推出兩款限定香氛包裝（鮮嫩玫瑰／清新綠意）。這不僅是一條護手霜，更是頸部保養神器！添加菸鹼醯胺撫平細紋、傳明酸提亮美白，一瓶就能搞定手部與頸部的乾燥暗沉。獨家膠囊技術能形成水潤保護膜，即使沾水也不易掉落，保濕超持久，是今年最值得收藏的實力派聯名！

▲無限肌緻 撫紋美頸護手精華 比得兔聯名 55g／600元。（圖／品牌提供）

ORBIS 輕紗光透蜜粉餅-花繪限定版

告別下午暗沉臉！一拍重現零毛孔晨光肌

告別下午的暗沉疲憊臉！ORBIS輕紗光透蜜粉餅推出絕美的花繪限定版，專為日間補妝設計。粉體中巧妙地融合了淡紫色調（掃除暗黃）與2種粉色調（增添血色），能瞬間修飾因出油脫妝而顯得疲憊的暗黃感。升級後的粉體更服貼、柔焦效果更強，一拍重現剛完妝時的零毛孔晨光美肌，是維持全天透亮的秘密武器。

▲ORBIS 輕紗光透蜜粉餅-花繪限定版／580元（蕊心附專用粉撲）、輕紗光透蜜粉餅專用粉盒／300元。（圖／品牌提供）

ORBIS櫻花滋潤護手霜－童心彩繪版

用愛守護雙手，也守護孩子的未來

ORBIS長年熱銷、好評不間斷的櫻花滋潤護手霜，今年冬天以最溫暖的姿態回歸了！這次特別與KIDS EARTH FUND子供地球基金合作，推出意義非凡的童心彩繪版包裝。瓶身上充滿童趣的貓頭KDS鷹圖樣，不僅象徵著幸福與守護，更寄託著願幸福飛向孩子們的美好祝願。這款護手霜之所以備受喜愛，在於它兼具高效防護與清爽膚感。它能在雙手形成一道隱形的鎖水保護膜，有效隔絕水、清潔劑與乾燥等外界刺激。更添加染井吉野櫻葉精華與植物性神經醯胺雙重保濕成分，深度滋潤卻絲毫不黏膩。

▲ORBIS櫻花滋潤護手霜－童心彩繪版 70g／300元。（圖／品牌提供）

IPSA × MAISON SPECIAL 美膚保水菁華棒

乾肌脫妝救星！行動固態保濕精華

乾肌與脫妝人的救星來了！IPSA攜手東京前衛時尚品牌Maison Special，為明星商品美膚保水菁華棒換上時髦限定包裝。這支固態保濕精華蘊含高達65%的水精華，妝前妝後都能用。輕巧的棒狀設計，能隨時隨地拯救眼下卡紋、鼻翼脫皮的尷尬妝容，一抹補水、撫平乾裂，讓底妝起死回生，是秋冬化妝包裡必備的保養神器！

▲IPSA 美膚保水菁華棒（橘／綠蓋）9.2g／950元。（圖／品牌提供）

IPSA × MAISON SPECIAL 誘光花影蜜餅

補妝越補越亮！注入2倍藍光掃黃提亮

補妝越補越亮！IPSA與Maison Special聯名的誘光花影蜜餅，美學與實力兼具。簡約包裝印有「日復一日，發現並感受它，內在之美。」的詩句，充滿巧思。它蘊含四色粉體，更運用獨家油包裹技術與2倍藍色粉質，能精準校正肌膚因出油或乾燥造成的暗沉蠟黃，一拍修飾毛孔細紋、零粉感服貼，讓肌膚瞬間恢復剛上妝般的無瑕透亮感，巧妙平衡光線折射，無時無刻都維持透亮肌！

▲IPSA 誘光蜜粉盒／350元、誘光蜜粉餅 8.5g／900元、蜜餅刷＆蜜餅撲另售／150元。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 82歲母住五星好評養老院！3天哭求兒帶她回家 現實原因曝光

▸ 50嵐「金吧檯手」真有其人？網友驚喜巧遇 官方揭神秘稱號由來

▸ 原始連結