《一吻爆炸》安恩真零死角美貌全靠自律　4招排水緊緻秘訣打造上鏡小V臉

Netflix最新浪漫喜劇《一吻爆炸》熱播中！女主角安恩真飾演的「高多琳」，在劇中前期甚至被戲稱為「燙菠菜」，形象灰頭土臉。但現實中的安恩真也是靠努力擺脫圓臉才擁有現在充滿靈氣、線條緊緻的臉蛋。她坦言自己其實是「易水腫體質」，一不小心就會顯得浮腫，尤其在鏡頭前更是無所遁形。究竟她是如何對抗水腫、維持著鏡頭前零死角的V臉與纖細身材？快來看看安恩真的「排水緊緻」秘訣吧！

《一吻爆炸》安恩真保養方法：飲食控制分為「日常」與「拍攝期」

作為易水腫體質，安恩真在飲食上非常自律。如果有重要拍攝工作，她會啟動「急速消腫」模式。菜單會以超低鈉、高纖維的食物為主，例如小黃瓜（富含鉀，幫助排出多餘水分）和燙豆芽菜，這類食物能快速讓身體排水，幫助她在鏡頭前呈現最緊緻的狀態。早餐可能會選擇方便、營養均衡的紫菜包飯；晚餐則會嚴格執行清淡原則，以地瓜（優質澱粉）、水煮蛋和無糖豆漿（優質蛋白質）為主，提供飽足感，同時避免隔天早上醒來臉部浮腫。

《一吻爆炸》安恩真保養方法：美容儀 + 肩頸淋巴疏通高效消水腫

要對抗浮腫，光靠飲食還不夠，安恩真非常依賴「由外而內」的物理性排水。她透露自己會使用高科技美容儀來搭配日常保養，創造更好的緊緻拉提效果。她的按摩絕不只停留在臉部，而是會一路延伸到肩頸，順著淋巴走向按壓，徹底疏通堆積的廢物與水分。她認為這樣不僅能讓臉部線條（如下顎線）更清晰，整體的肩頸體態也會更好看。

《一吻爆炸》安恩真保養方法：有氧燃脂 + 瑜珈雕塑

在運動方面，安恩真採取的是「燃脂」與「塑形」並進的策略。她會透過慢跑、散步或健行等有氧運動，來提升心肺功能與基礎代謝，幫助身體排出汗水。此外，她也熱愛瑜珈，透過深層的伸展與肌力控制，來雕塑更優美、更緊實的身體線條，輔助她打造出鏡頭前的完美體態。

《一吻爆炸》安恩真保養方法：每天喝足量的水

雖然聽起來有點矛盾，但對抗水腫最好的方法之一，就是「喝足夠的水」。安恩真會確保自己每天飲用大量的水，足夠的水分才能啟動身體的代謝循環，將飲食中多餘的鈉和廢物順利排出體外，是維持輕盈體態最簡單也最重要的一步。

