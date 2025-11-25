fb ig video search mobile ETtoday

《一吻爆炸》安恩真零死角美貌全靠自律　4招排水緊緻秘訣打造上鏡小V臉

>

易水腫體質必看！《一吻爆炸》安恩真「零死角」美貌全靠自律，4招「排水緊緻」秘訣，打造上鏡小V臉

▲安恩真。（圖／取自eunjin___a IG，下同）

圖文／CTWANT

Netflix最新浪漫喜劇《一吻爆炸》熱播中！女主角安恩真飾演的「高多琳」，在劇中前期甚至被戲稱為「燙菠菜」，形象灰頭土臉。但現實中的安恩真也是靠努力擺脫圓臉才擁有現在充滿靈氣、線條緊緻的臉蛋。她坦言自己其實是「易水腫體質」，一不小心就會顯得浮腫，尤其在鏡頭前更是無所遁形。究竟她是如何對抗水腫、維持著鏡頭前零死角的V臉與纖細身材？快來看看安恩真的「排水緊緻」秘訣吧！

《一吻爆炸》安恩真保養方法：飲食控制分為「日常」與「拍攝期」

作為易水腫體質，安恩真在飲食上非常自律。如果有重要拍攝工作，她會啟動「急速消腫」模式。菜單會以超低鈉、高纖維的食物為主，例如小黃瓜（富含鉀，幫助排出多餘水分）和燙豆芽菜，這類食物能快速讓身體排水，幫助她在鏡頭前呈現最緊緻的狀態。早餐可能會選擇方便、營養均衡的紫菜包飯；晚餐則會嚴格執行清淡原則，以地瓜（優質澱粉）、水煮蛋和無糖豆漿（優質蛋白質）為主，提供飽足感，同時避免隔天早上醒來臉部浮腫。

易水腫體質必看！《一吻爆炸》安恩真「零死角」美貌全靠自律，4招「排水緊緻」秘訣，打造上鏡小V臉

《一吻爆炸》安恩真保養方法：美容儀 + 肩頸淋巴疏通高效消水腫

要對抗浮腫，光靠飲食還不夠，安恩真非常依賴「由外而內」的物理性排水。她透露自己會使用高科技美容儀來搭配日常保養，創造更好的緊緻拉提效果。她的按摩絕不只停留在臉部，而是會一路延伸到肩頸，順著淋巴走向按壓，徹底疏通堆積的廢物與水分。她認為這樣不僅能讓臉部線條（如下顎線）更清晰，整體的肩頸體態也會更好看。

易水腫體質必看！《一吻爆炸》安恩真「零死角」美貌全靠自律，4招「排水緊緻」秘訣，打造上鏡小V臉

《一吻爆炸》安恩真保養方法：有氧燃脂 + 瑜珈雕塑

在運動方面，安恩真採取的是「燃脂」與「塑形」並進的策略。她會透過慢跑、散步或健行等有氧運動，來提升心肺功能與基礎代謝，幫助身體排出汗水。此外，她也熱愛瑜珈，透過深層的伸展與肌力控制，來雕塑更優美、更緊實的身體線條，輔助她打造出鏡頭前的完美體態。

易水腫體質必看！《一吻爆炸》安恩真「零死角」美貌全靠自律，4招「排水緊緻」秘訣，打造上鏡小V臉

《一吻爆炸》安恩真保養方法：每天喝足量的水

雖然聽起來有點矛盾，但對抗水腫最好的方法之一，就是「喝足夠的水」。安恩真會確保自己每天飲用大量的水，足夠的水分才能啟動身體的代謝循環，將飲食中多餘的鈉和廢物順利排出體外，是維持輕盈體態最簡單也最重要的一步。

易水腫體質必看！《一吻爆炸》安恩真「零死角」美貌全靠自律，4招「排水緊緻」秘訣，打造上鏡小V臉

延伸閱讀
【2025最強聖誕禮盒】質感狂魔請進！6款小眾香氛保養禮盒讓你送到心坎裡
11月網購囤貨必備開架榜單！從素顏清潔到唇妝煥新，一次入手最強人氣單品！
原始連結

關鍵字：

周刊王, 一吻爆炸, 安恩真, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　幫助穩定血糖、相對不易餓

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　幫助穩定血糖、相對不易餓

躺在床上就是睡不著？「6大可能」解密你失眠原因

躺在床上就是睡不著？「6大可能」解密你失眠原因

星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒 表面客氣私底下八卦台的三大星座！TOP 1嚼舌根就是日常　不聊會很痛苦 300坪「鴨鴨遊樂場」現身桃園A19　一出站就到晚上更有Fu 金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美！楊千霈極小差距緊追 《一吻爆炸》安恩真零死角美貌全靠自律　4招排水緊緻秘訣打造上鏡小V臉 安格斯12星座一周運勢11／24-11／30　牡羊領頭羊氣勢、處女越急越容易出錯 C羅合體「半導體女王」蘇姿丰比讚　3000萬全鑽錶搶鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面