交換禮物2000元內怎麼挑？4款不踩雷超值大容量、明星熱銷通通買得到

▲交換禮物禮盒。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

年底交換禮物季正式開跑！還在煩惱500、1000、2000元到底該買什麼？今年各大品牌誠意滿滿，不但推出超值組合，更把明星商品、熱門香氣與大容量一次收進禮盒裡，打開就是滿滿驚喜。

以下精選4款2000元以下卻超有面子的聖誕禮盒，無論送誰都能讓對方大喊「也太會送！」。

1.Clarins 克蘭詩 森林朝氣香氛美體耶誕禮盒 1,800元（價值2,723 元）

今年Clarins以冬日森林為靈感，推出限定森林朝氣禮盒，把經典綠色朝氣水與兩款熱銷小物一次收進化妝包裡。從香氣、身體乳到植萃唇油，一開盒就是滿滿清新療癒感，是送同事、閨蜜都不會出錯的零失誤禮物。

內容物：綠色朝氣水100ml、柔潤身體乳30ml、、彈潤植萃美唇油#01 天然蜜糖1.4ml、2025耶誕化妝包（大）

▲Clarins 森林朝氣香氛美體耶誕禮盒 100ml＋30ml＋1.4ml／1,800元。（圖／品牌提供）

2.Aesop 溫情手護──護手霜三重奏 1,550 元

Aesop每年最受期待的就是聖誕限定禮盒！這款溫情手護更被暱稱為「辦公室交換禮物天花板」，三支不同香調的護手霜一次擁有，質感夠、價格甜、人人都用得到，完全沒有踩雷的可能。

內容物：賦活芳香護手霜30ml、尊尚芳香護手霜30ml、厄勒俄斯芳香護手霜30ml

三款香調從木質到草本、從溫暖到洗鍊，讓對方能依心情決定今天的香氣，是超級實用的日常小奢侈。

▲Aesop 溫情手護護手霜三重奏 30ml×3／1,550元。（圖／品牌提供)

3. L’OCCITANE 歐舒丹 普羅旺斯童話聖誕分享禮盒 1,160 元

如果預算想壓在1500元內、又希望禮物「看起來很澎湃」，歐舒丹這盒完全是你的救星！以普羅旺斯童話為靈感，禮盒質感超美，裡面更塞滿8款旅用容量明星商品，打開瞬間幸福感爆棚。

內容物：馬鞭草沐浴膠30ml、馬鞭草護手乳10ml、杏仁沐浴油35ml、杏仁護手霜10ml、乳油木沐浴霜35ml、乳油木護手霜10ml（合計8件驚喜組合）

從馬鞭草的清新檸檬感，到杏仁的柔滑甜香、乳油木的溫潤修護，一次擁有三大系列，是送誰都會被讚爆的禮盒。

▲L’OCCITANE 普羅旺斯童話聖誕分享禮盒8件組／1,160元。（圖／品牌提供）

4. Omorovicza｜完美二重奏禮盒 1,900 元

來自匈牙利溫泉護膚世家的Omorovicza，今年以夢幻粉色打造的完美二重奏禮盒堪稱聖誕節最迷人的小巧精品。禮盒上特別加入掛繩設計，不只拆禮物時療癒，甚至能直接化身為聖誕樹吊飾，質感滿分。

禮盒內收進兩款品牌長年熱銷的明星產品「匈牙利皇后醒膚露30ml」與「完美修護潤唇膏10ml」。醒膚露以匈牙利溫泉水為基底，揉合橙花、玫瑰與鼠尾草三種純露，再搭配專利Healing Concentrate™礦泉護膚導入科技，讓日常保養也能像置身溫泉療癒；噴上後立即感受水霧親膚的透亮與穩定。另一款完美修護潤唇膏同樣魅力不減，內含玻尿酸微球體、寡胜肽、乳油木果油與尤加利油，能在冬季乾燥時迅速替雙唇建立柔嫩光滑的保護層。額外加入的Omega-6神經醯胺更能重建唇部飽滿彈性，維持健康光澤，整體組合同價位中極具競爭力，是交換禮物中既實用又不失高級感的完美選擇。

▲Omorovicza 完美二重奏禮盒 匈牙利皇后醒膚露30ml＋完美修護潤唇膏 10ml／1,900元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 台大電機系學長發400份雞排捍衛校譽 身分曝光是YouTuber

▸ 黃明志捲命案認「到明年底工作全沒了」 放下身段求職喊：有收入就好

▸ 原始連結