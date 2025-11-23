fb ig video search mobile ETtoday

巴黎女人秋天怎麼穿？小眾品牌排隊名店優雅針織衫6款必收

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

女人的秋天就從一件針織衫開始。以下精選六款巴黎排隊名店最值得入手的Sézane毛衣與開襟衫，帶你在這個季節打造最優雅的女人衣櫥。

當氣溫開始轉涼，街道與樹梢紛紛染上蜂蜜色的光，針織衫就成為最能陪伴女人迎接秋季的單品，鬆弛、柔軟、耐穿，卻又精準捕捉法式的浪漫氣質。但選擇這麼多，該如何挑選呢？編輯推薦你認識一家來自巴黎的獨立品牌Sézane。

Sézane是間排隊名店？

在巴黎的瑪黑區（Le Marais），Sézane的門口永遠有人在排隊？從開門到閉店，總能看見許多顧客捧著咖啡、戴著貝雷帽，等待走進這家彷彿是「會呼吸的女人衣櫥」的專賣店。怎麼說？因為Sézane不是你印象中典型的法國精品店，它是一種真正從生活長出來的法式日常美學，沒有距離、精緻、耐穿、又永遠帶著一點浪漫。

Morgane Sézalory起點是閣樓？

創辦人Morgane Sézalory在2000年代初期經常在eBay上販售自己翻玩的古著與二手單品。而且他會修補、改造，甚至重新設計這些衣物，並以「Les Composantes」的名字釋出每月小型系列。這些過程以及作品讓他吸引了一批死忠粉絲，也讓他每次上架都像搶限量票券一樣。一直到了2013 年，他決定以自己的姓氏縮寫創立Sézane這家獨立品牌，他以無資本、無廣告、無傳統行銷，只靠著一種敏銳且真誠的品味直覺，讓每件衣服充滿「會被真正穿進生活裡」的漂亮細節，同時，主理人也精準回應了新世代女性對「美、品質、日常感」三件事的需求，因此備受巴黎女人喜愛。

Sézane針織衫紅什麼？

Sézane主要販售服飾、配件以及生活選品，除了包款之外，為何針織衫也非常受到歡迎？Sézane的開襟衫系列涵蓋了從輕盈飄逸的針織衫到厚實保暖的款式，以及豐富的色彩選擇，也難怪它如此受法國女性青睞。往下看本季編輯推薦。

推薦：Sézane Léontine Jumper

Léontine Jumper柔軟條紋的法式暖意：以100%有機棉打造的奶油底＋焦糖條紋，是Sézane最典型的日常法式語彙。微微的泡袖帶出自然線條，疊穿大衣、風衣或單穿牛仔褲都迷人。這件是任何巴黎女人衣櫥裡的「周末必備」款式。

推薦：Sézane Gaspard Cardigan

Gaspard Cardigan熱銷王的「正反兩穿魔法」。 Sézane最具代表性的開襟衫，因為能「前扣＋後扣」兩種方式穿著而爆紅。 Camel色溫柔、適合秋天；Navy色則是典型通勤巴黎女孩的低調優雅。因此，不論搭配丹寧、裙子或針織褲，都能展現優雅又別緻的鬆弛感，怎能不愛。

推薦：Sézane Betty Cardigan

Betty Cardigan復古短版的完美比例。 這款以Merino wool製成、帶襯衫領與胸袋的Betty款式是法式復古派的經典造型。短版設計能瞬間拉高腰線，無論搭配高腰褲或格紋窄裙，都能呈現帶點60年代調性的摩登優雅，可正式亦可休閒，當然一樣可甜可鹹。

推薦：Sézane Samuel Jumper

Samuel Jumper小羊駝無袖雲朵感背心。這件近年成為編輯圈的「百搭神器」。由小羊駝與美麗諾羊毛混紡打造，輕盈又保暖。最推薦套在白襯衫、貼身上衣外或大衣內層，打造法式的cozy layering。

推薦：Sézane Jacob Jumper

Jacob Jumper有著乾淨俐落的高領。主打簡潔線條與Merino wool的細緻柔軟，是巴黎上班族的基本款。海軍藍版本尤其百搭，內搭大衣、皮衣或風衣都能撐出高級感，是秋冬最值得投資的極簡毛衣。

推薦：Sézane Auguste Cardigan

Auguste Cardigan法式外套般的短版優雅。奶油色、短版 Jacket、毛呢質感、雙口袋、精緻編織滾邊Auguste Cardigan是Sézane本季最有「法式外套精髓」的針織外套。以美麗諾羊毛混紡有機棉製成，觸感溫潤、挺度剛剛好。短版設計搭配大口袋、圓領與編織滾邊細節，讓整件外套在柔軟中呈現極高級的輪廓。奶油色版本尤其百搭，是秋季最值得收藏的唷，推薦給你。

其實，Sézane的衣服還有一個核心精神，就是你一定會穿它，不會只放在衣櫥裡等待特別場合，為何？到底是什麼原因讓女性消費者非常黏著，他們幾乎每個月都會回去查看新品，或是到店排隊？

01 好穿、好搭、耐用：針織衫柔軟卻不厚重，襯衫與外套帶fine details。

02 法式美感，但可日常穿：不是高冷風格，而是真實巴黎女人的鬆弛與優雅。

03 價格合理，但質感媲美高價精品：其中80%以上在歐洲製造，材料講究，但價格落在可負擔範圍。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

