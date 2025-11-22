宋慧喬也是養馬人！私下愛馬仕包帶你看　經典凱莉之外都是低調質感款

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國頂級女演員之一的宋慧喬，近年以多部精彩作品再度登上事業巔峰，而她隨著時間低調卻越來越有個人風格的私服造型更是屢次成為話題焦點，這樣的時尚態度也在她的包包品味中展現，究竟私下也是養馬人的宋慧喬擁有哪三款愛馬仕包？本篇一次幫你找到。

宋慧喬的三個愛馬仕包款

Hermès Garden Party

在今年初宋慧喬出現在好友Davichi成員姜珉炅的YouTube頻道中，也是她首次拍攝個人的Vlog影片，在影片中不僅讓大家看到宋慧喬私下的面貌，連帶她私下的包款也被注意到，而在這部Vlog中，宋慧喬一身休閒造型搭配上愛馬仕的 經典大包款Garden Party，包型是中款的托特設計，結構方正、開口大、容量足，是愛馬仕公認最實用又相對親民的入門包之一。

Hermès Plume Mini

在今年夏天宋慧喬的西班牙之行中，她一身白色背心搭配黑色牛仔褲的休閒穿搭，雖然包包露出的部分不多，但從提把與包身接合處的設計推斷，這款包應該是來自愛馬仕的Plume Mini的包款，這個大家比較少見的包款，包身以簡潔、硬挺、線條俐落的復古外型為主，沒有多餘裝飾，但處處都透露了質感與品味，也是愛馬仕相對低調的手袋選擇。

Hermès Kelly

宋慧喬之前出席婚禮時，她穿著簡約的黑上衣、白寬褲的褲裝造型，搭配的是她最高調也最經典的一款愛馬仕包，這款大象灰色的鱷魚皮革凱莉包，為她一身低調的造型加入了大亮點，既不會喧賓奪主，又符合他頂級女演員的氣場！

宋慧喬同款包入手重點整理：

Garden Party：

最好入手的愛馬仕款式之一

選中性色（黑、灰、奶茶）最耐搭

適合當作第一個Hermès日常包

Plume Mini：

輕巧、復古、適合不喜歡明顯Logo的人

適合搭配簡約或法式風格私服

Kelly：

尺寸決定風格：25、28最具代表性

入手門檻高，但保值度最強

適合需要正式與氣質兼具的場合

宋慧喬的愛馬仕三款包完整反映了她的私服風格，乾淨、極簡、舒適卻耐看，如果想入手愛馬仕，喬妹的Garden Party是很不錯的入門選擇！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 宋慧喬登機包詢問度突然暴增？簡約三角大包時髦又能裝，還有這款同步推薦給你

● 哪款包讓全智賢整場節目放身邊？LV Nice BB箱型包設計＋可背可手提，成年末熱門IT Bag

