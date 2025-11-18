防水機能外套推薦！王一博同款Helly Hansen、HERNO城市到戶外都能穿

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

隨著陰雨天氣到來，輕便保暖的高性能穿搭成為民眾首選，今年秋冬，來自挪威與義大利的品牌Helly Hansen、 HERNO陸續進駐BELLAVITA 寶麗廣塲在台亮相，以截然不同的風格語彙詮釋外套的全新可能，打造金字塔頂端級別的戶外穿搭。

▲ Helly Hansen、 HERNO 。（圖／品牌提供）

▲▼ Helly Hansen、 HERNO 。（圖／品牌提供）

▲▼ Helly Hansen、 HERNO 。（圖／品牌提供）

Helly Hansen 以極端氣候為研發基礎，本季新品延續品牌最引以為傲的 Helly Tech Professional 防水科技，並加入全壓膠貼條、立體剪裁等專業細節，使外套在防風、防水、透氣之間維持完美平衡。王一博展示的 ODIN 防水外套不僅擁有高規格耐候性能，胸前拉鍊、立體裁片與肩線設計更拉出俐落且專業的視覺效果，也將機能層級推向更高安全標準。

▲▼ Helly Hansen、 HERNO 。（圖／品牌提供）

▲▼ Helly Hansen、 HERNO 。（圖／品牌提供）

▲▼ Helly Hansen、 HERNO 。（圖／品牌提供）

▲▼ Helly Hansen、 HERNO 。（圖／品牌提供）

▲HERNO 長年以「奢華機能」著稱，本季從剪裁到材質都延續品牌對高級工藝的堅持 。（圖／品牌提供）

HERNO本季於 BELLAVITA 打造全台唯一旗艦店，以沉穩高雅的氛圍呈現原生於義大利湖區的靜謐氣質。HERNO 長年以「奢華機能」著稱，本季從剪裁到材質都延續品牌對高級工藝的堅持。男仕羊羽絨西裝外套以 cashmere 羊毛與羽絨的 7:3 完美比例打造，在溫暖、輕盈與挺拔版型之間取得巧妙平衡，外層具防潑水機能、領片可拆換，是都市男性在正式與休閒風格間自由切換的理想單品。女仕系列則展現品牌擅長的柔和線條，生態皮草羽絨大衣以 HERNO 獨家技術 In-Tech 製成，摸感柔軟、重量輕盈，卻具備媲美天然羽絨的保暖性；前短後長的立體輪廓優雅修飾比例，使大衣在冬日層層包覆的穿搭中依舊顯得纖細俐落。

