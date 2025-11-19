專訪 / Marimekko創意總監來台親解「什麼是北歐風」　明亮顏色竟和天氣太冷有關





▲Marimekko創意總監Rebekka Bay（左）與行銷總監Sanna-Kaisa Niikko日前來台。（圖 / 記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

北歐讓很多人心神嚮往，任何東西冠上「北歐」，好像就變得很時髦、很會生活，那麼真實的北歐風格是什麼呢？芬蘭品牌Marimekko創意總監Rebekka Bay與行銷總監Sanna-Kaisa Niikko日前來台，她們說，北歐的設計先注重功能，然後再加上美觀，內外在必須平衡。講到自己家中佈置，Rebekka Bay透露幾乎沒有Marimekko印花，和想像中很反差，其實原因很簡單，工作中充滿了各種圖案與設計，回到家保持簡單與純粹，才能好好「清空」，然後再重啟。

北歐風與台灣味

Rebekka Bay和Sanna-Kaisa Niikko都是首度造訪台灣，對台北市區的活力印象很深，「北歐天氣寒冷、氣氛也安靜許多，台北則充滿活力。這幾天無論我們去哪裡，都能感受到滿滿的人潮與能量，整座城市非常年輕、有朝氣。」由於北歐冬日冷冽，下午3、4點就天黑，人們待在室內的時間變長，朋友聚會等社交活動常在家中進行，因此看到熱鬧的台北街頭，有很不同的感受。

▲Rebekka Bay用「Seireeni」印花形容台灣，呼應自然美景。（圖 / 品牌提供）



▲Sanna-Kaisa Niikko認為台灣的精神與「El Manaca」印花契合。（圖 / 品牌提供）

除了台北101等景點，還去了九份探索茶藝，環山美景與品茶行程讓她們念念不忘，請兩人各用一款Marimekko印花形容台灣，果然頗有「山」的意境，Rebekka挑了Maija isola設計的Seireeni，她解釋：「Seireeni很有節奏感與幾何美感，呼應台灣的自然美景，台北被群山環繞，一抬頭就能看見山，給了我很多想法。」Sanna-Kaisa選的是芬蘭藝術家設計的全新印花El Manaca，由粉紅與橘色構成，溫暖又充滿能量，她說：「我覺得非常貼近台灣的精神與氛圍，也讓我想到在山林中感受到的層次與生命律動。」

至於最喜歡的台灣美食，她們異口同聲表示是「刈包」，「像台灣版的漢堡，滷肉、香菜、花生粉的組合讓人難忘。」

相同比不同更有意思

東西方消費者差異大嗎？Rebekka從另一個角度看這件事，「我覺得有趣的是兩者的『相同』」。她認為無論亞洲或歐美消費者，都很能欣賞圖案背後的藝術與工藝精神，也喜歡了解設計的故事、傳遞的情感，「全球的時尚語言是相互流動的，人們會依照個性選擇風格，而不是地域」。Sanna-Kaisa補充：「當然會有些文化上的差異，例如顏色偏好、穿著禮儀等等，但整體而言，東西方之間的界線已經不那麼明顯。」

▲Marimekko創意總監Rebekka Bay（左）與行銷總監Sanna-Kaisa Niikko都是首度來台。（圖 / 記者林明瑋攝）

功能與美感平衡

北歐的設計備受推崇，但不能只看表面，因為對北歐人來說，功能更是生活中每項設計的精髓，Rebekka直言，北歐風的核心在於「功能性與美感完美平衡」，她解釋：「設計要實用，同時能啟發人心，天然材質是關鍵，我們會運用木頭、亞麻、石材等，加上俐落的建築線條，讓整體簡約且帶著溫度與人性。」

Sanna-Kaisa認為氣候是樹立北歐風格的一大因素，「漫長的寒冬、日照短暫，讓我們更注重設計的實用面，同時希望能為生活帶來愉悅感。」由於在家的時間多，因此人們很在意家中氛圍，簡單俐落之餘，必須要有畫龍點睛之作，Sanna-Kaisa透露：「我們喜歡簡潔風格，但很多家庭擁有一些極具設計感但又能融入日常的物件，這些不是奢侈品，而是生活的一部分。」

色彩也是一大要素，雖然很多人想到北歐，會想到簡約的色調，其實並非全然如此，因為明亮的顏色總是存在其中，Sanna-Kaisa說：「我們總會加入一點明亮與樂觀的元素，象徵了對於光線的追尋與珍惜。」

創意總監家裡沒有印花

如果認為身為Marimekko創意總監的Rebekka Bay，家中擺設是滿滿的繽紛印花，那可大錯特錯，她笑道：「我必須很老實的說，我家裡沒有任何Marimekko的印花。」聽完她說明後，立刻百分之百理解原因，她說：「我每天的工作都在處理圖案與設計，因此希望家裡保持簡潔與純粹，讓視覺『清空』。」不過她收藏了一些印花設計師贈送的原始畫作，這些作品，代表了創作在成為商品前最純粹的樣貌，別具意義。

行銷總監Sanna-Kaisa Niikko的家裡則確實有許多Marimekko的物件，尤其是瓷器與布料，每天早上她都用Marimekko開啟新的一天，「早上我會用Marimekko的杯子喝咖啡，是讓人愉快的一個小小儀式。」她擁有許多同款但不同圖案的馬克杯，「我會依照心情，自由搭配使用這些杯子。」

▲Marimekko巴黎首家旗艦店，落腳瑪黑區。



▲Marimekko巴黎店開幕時在門口發糖，相當可愛。

Marimekko在巴黎開旗艦店

今年10月，Marimekko巴黎首家旗艦店在瑪黑區開幕，靈感來自Marimekko位於芬蘭赫爾辛基的紡織品印花工廠建築，將工業元素以結構表現主義風格呈現，店內有服裝區、餐廳區等，包款與圍巾也有專門的展示空間，Sanna-Kaisa提到：「我建議來訪的客人不要急著離開，好好花時間感受。這家店不僅是一個購物空間，更是一個充滿生命力的場域，可以細細體驗Marimekko的氛圍與細節。」Rebekka說：「我們希望它不只是商店，而是一個能體驗Marimekko生活方式的『家』。」

▲Marimekko巴黎旗艦店內分為多個區域，打造如家一般的空間。

必須擁有的Marimekko

Marimekko是一種生活態度，涵蓋的品項眾多，從居家用品到服飾包款齊備，Rebekka建議從馬克杯開始進入marimekko的世界，「每天都會用到馬克杯，而且我們每一季都會出新的圖案或顏色，長期下來可以打造屬於自己的收藏系列，為日常生活帶來小小的幸福感。」Sanna-Kaisa指著自己的Karla包，大推：「實用又百搭，容量比想像中大，從白天工作到晚間聚餐都適合，而且新款有可調式的背帶，更加方便。」Karla包被暱稱為氣球包，最近還推出迷你版本，相當可愛。

▲Marimekko的馬克杯很經典，有各種印花隨心使用。







▲Karla包容量大又好背，相當實用。



▲巴黎店內有專門區域展示Karla包。

