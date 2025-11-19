fb ig video search mobile ETtoday

麥當勞奶昔回歸！營養師：奶昔熱量高、蛋白質含量相當「2顆蛋」

>

▲▼麥當勞奶昔大哥回來了，「紫色絨毛包」同步開賣。（圖／記者呂佳賢攝）

▲網友敲碗成功，今（19日）麥當勞奶昔大哥回歸。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

麥當勞奶昔回歸，濃郁經典的滋味讓人想一口接一口，享用之前不妨了解一下奶昔的熱量與營養成分，奶昔和蛋捲冰淇淋到底又差在哪？聽聽營養師程涵宇怎麼說。

麥當勞奶昔回歸，這次一共推出香草和草莓口味，就「熱量」來看，營養師程涵宇分享，香草奶昔一杯約為430大卡，草莓奶昔則為422大卡，若以小杯450ml來換算，差不多1ml相當於1大卡，很適合想要快速補充熱量的人食用。

▲▼營養師教喝奶昔。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲麥當勞奶昔營養成分一覽表。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

就「糖含量」來看，香草和草莓兩者差異其實並不大，但若和可樂相比，奶昔糖含量高於可樂一點點，因此建議喝奶昔的話，當天其他的含糖飲料、甜點先暫停，當餐可以多補充纖維食物，像是菇類、木耳、深綠色蔬菜，當可以讓血糖更為穩定。

以「碳水量」來看，一杯奶昔的碳水約在67-71g，相當於1-1.2J碗白飯，一杯喝下去就等於默默吃掉一碗飯，但若是看奶昔的脂肪和蛋白質，比例又相對友善，其中蛋白質含量高，相當於2顆蛋。

簡單來說，奶昔適合想要快速補充熱量的人食用，或是你不常喝含糖飲料，最近突然想喝甜又希望稍微喝到蛋白質的人，而糖尿病患者、控糖、正在減重減脂的人則應盡量避免。

營養師程涵宇最後也提醒，奶昔是液體飲料，喝起來飽足感較低，但熱量跟糖已經先進去了，這時候自制力比較弱的人，喝完可能更想吃甜食要注意，若真的要喝奶昔，以下3招請牢記。

#淺嚐

#跟朋友分享更快樂健康

#當餐搭配高纖、低脂、蛋白質的食物一起吃會對身體還有血糖更友善

營養師最後也替大家解惑，奶昔相當於融化的蛋捲冰淇淋嗎？相同重量比較之下，答案是奶昔營養成分優於冰淇淋，奶昔的蛋白質是冰淇淋的1.6倍，脂肪也較冰淇淋少20%，糖也稍微少一點點。

關鍵字：

麥當勞, 奶昔, 熱量, 營養, 控糖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價

星巴克今推「大杯以上買一送一」　路易莎會員優惠第二杯咖啡半價

森林系質感香！8款「木質調香氛」推薦　讓人越聞越上癮 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 凱特王妃演講展大將之風　灰色西裝又帥又美 防水機能外套推薦！王一博同款Helly Hansen、HERNO城市到戶外都能穿 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 專訪／Marimekko創意總監來台親解「什麼是北歐風」　明亮顏色竟和天氣太冷有關

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面