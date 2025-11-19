麥當勞奶昔回歸！營養師：奶昔熱量高、蛋白質含量相當「2顆蛋」

▲網友敲碗成功，今（19日）麥當勞奶昔大哥回歸。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

麥當勞奶昔回歸，濃郁經典的滋味讓人想一口接一口，享用之前不妨了解一下奶昔的熱量與營養成分，奶昔和蛋捲冰淇淋到底又差在哪？聽聽營養師程涵宇怎麼說。

麥當勞奶昔回歸，這次一共推出香草和草莓口味，就「熱量」來看，營養師程涵宇分享，香草奶昔一杯約為430大卡，草莓奶昔則為422大卡，若以小杯450ml來換算，差不多1ml相當於1大卡，很適合想要快速補充熱量的人食用。

▲麥當勞奶昔營養成分一覽表。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

就「糖含量」來看，香草和草莓兩者差異其實並不大，但若和可樂相比，奶昔糖含量高於可樂一點點，因此建議喝奶昔的話，當天其他的含糖飲料、甜點先暫停，當餐可以多補充纖維食物，像是菇類、木耳、深綠色蔬菜，當可以讓血糖更為穩定。

以「碳水量」來看，一杯奶昔的碳水約在67-71g，相當於1-1.2J碗白飯，一杯喝下去就等於默默吃掉一碗飯，但若是看奶昔的脂肪和蛋白質，比例又相對友善，其中蛋白質含量高，相當於2顆蛋。

簡單來說，奶昔適合想要快速補充熱量的人食用，或是你不常喝含糖飲料，最近突然想喝甜又希望稍微喝到蛋白質的人，而糖尿病患者、控糖、正在減重減脂的人則應盡量避免。

營養師程涵宇最後也提醒，奶昔是液體飲料，喝起來飽足感較低，但熱量跟糖已經先進去了，這時候自制力比較弱的人，喝完可能更想吃甜食要注意，若真的要喝奶昔，以下3招請牢記。

#淺嚐



#跟朋友分享更快樂健康



#當餐搭配高纖、低脂、蛋白質的食物一起吃會對身體還有血糖更友善

營養師最後也替大家解惑，奶昔相當於融化的蛋捲冰淇淋嗎？相同重量比較之下，答案是奶昔營養成分優於冰淇淋，奶昔的蛋白質是冰淇淋的1.6倍，脂肪也較冰淇淋少20%，糖也稍微少一點點。