「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

▲早起空腹一杯溫水能喚醒身體。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

熬夜唸書、追劇晚睡，即使前天晚睡，隔天仍需保持精神應對工作或學業，想要打起精神有解，透過以下幾個方法有助提振精神，減少疲憊感。

#早起喝一杯溫水

一早起床時建議先喝一杯溫開水，幫助喚醒身體、促進新陳代謝。接著可以拉開窗簾或到戶外曬曬太陽，讓自然光照射眼睛，有助於抑制體內的褪黑激素分泌，提醒大腦「該清醒了」。

#簡單伸展5分鐘

如果時間允許，可做個簡單的伸展或快走五分鐘，提升血液循環與腦部供氧量，也能舒緩因睡眠不足造成的頭暈倦怠。

#早餐不能空腹

早餐切忌空腹或只喝咖啡，建議攝取含有蛋白質、複合性碳水化合物（如全麥吐司、地瓜）、與少量好脂肪（如堅果、酪梨），可穩定血糖、維持較長時間的清醒感。如果真的需要咖啡提神，也應等到早餐後再喝，並建議在上午10點前飲用，以免影響晚上睡眠。

#下午找時間短暫休息

工作到一個段落可以短暫休息時，起身活動、伸展脖子或喝水，都能讓思緒更清晰。下午感到精神下滑時，可吃些富含B群或維生素C的小點心如香蕉、堅果或一小杯無糖優酪乳。

#當天晚上務必儘早休息

前一晚晚睡，今晚應準時入睡，但也不用補眠過頭，讓身體儘快回歸正常作息，避免形成惡性循環。