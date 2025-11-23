精選10款萬元熱門時尚單品！Miu Miu髮夾、LV唇膏　普發一萬合理寵愛自己

▲Logo搪瓷金屬髮夾 NT$12,500。（翻攝自Miu Miu官網）



普發一萬元現金領了沒？拿來投資一點時髦快樂，才叫真正的「花得漂亮」。編輯精選10款萬元上下的熱門時尚單品，在理性與誘惑之間，這次可以合理寵愛自己！

★Miu Miu Hair Clip

憑藉招牌甜美風橫掃時尚圈，在亮眼業績的背後，這些可可愛愛的髮飾，絕對是功不可沒的小小兵之一。它們以甜而不膩的女人味，擄獲各年齡層的芳心，想感受那份迷人魔力，就從髮夾入手吧！

★MOYNAT X Kasing Lung

法國頂級皮具MOYNAT攜手「Labubu之父」龍家昇Kasing Lung，帶來熱度炸裂的夢幻聯名。雖然Lisa同款包已售罄，預購得等到明年，不妨先入手超萌吊飾，過過乾癮。

▲MOYNAT X Kasing Lung包包吊飾 NT$12,500。（MOYNAT提供）

★Longchamp My Pliage Signature

這包真的寫著你的名字！每回都賣爆的My Pliage Signature客製化系列，這次不僅可自選英文字母，並新增條紋、大愛心與小愛心等全新圖騰配搭，大至旅行袋、背包，小到手拿包、筆電保護套皆有。

▲My Pliage帆布手拿包 NT$11,300。（Longchamp提供）



★BALENCIAGA Fragrance

睽違75年，BALENCIAGA重返香氛舞台，首波上市10款香調，橫跨清新、濃郁、性感、花香等多元面貌，單價恰好萬元整；同系列的香水掛飾，價格略高，卻更讓人心癢難耐。

▲香水掛飾 NT$14,900。（BALENCIAGA提供）

★CELINE Belt

以俐落線條與細膩質感闖出名號，素面皮革配logo金扣的設計，讓人散發毫不費力的時髦氣息。不管是率性牛仔褲或優雅洋裝，都能瞬間提升品味。

▲Vivienne Taurillon 25mm中號皮帶 NT$19,500，剛好達預算上限，給過。（翻攝自CELINE官網）

★Dior Earrings

時髦又精緻的耳環，向來是品牌默默熱賣的「帶路雞」，每一季都能掀起收藏熱潮。今年秋冬呼應時裝主題「Orlando」，耳環設計揉合人造珍珠、水鑽與星芒元素，流露古典浪漫詩意。

▲Dio(r)evolution耳環 NT$14,000。（翻攝自Dior官網）

★agnès b. x NEIGHBORHOOD

當法式浪漫遇上日式街頭，會擦撞出怎樣的時尚火花？令人意想不到的驚喜合作，在黑白基調下，極簡剪裁藏著工裝細節，全系列除了夾克外，其餘皆萬元有找。

▲圓領衛衣 NT$8,480。（agnés b.提供）

★Acne Studios Scarf

去年爆紅的瑞典時尚神物，採用羊絨、羊毛、馬海毛等高級材質製成，素色百搭、格紋經典，連不少名人都被圈粉，晚了一步只能望「巾」興嘆。快趁今年天氣冷得慢，超前部署買起來！

▲馬海毛格紋圍巾 NT$11,900，可加價客製化刺繡。（翻攝自Acne Studios官網）

★FENDI 925

全新男士時尚珠寶系列FENDI 925，在這個秋冬強勢登場。由品牌珠寶藝術總監操刀設計，將寶石切割與鑲嵌技術化為純銀語彙，打造低調卻精緻的日常亮點。

▲韓團Stray Kids隊長方燦同款戒指 NT$14,200。（FENDI提供）

★Louis Vuitton La Beauté

粉絲敲碗多年，品牌終於首度跨足美妝界，設計不忘緊扣行李箱工藝，以金環映襯黃銅配件，精緻還原行李箱開闔間的聲響與觸感；經典Monogram圖騰穿插其中，延續一貫優雅美學。

▲一只要價NT$5,000的Rouge唇膏，讓人有些手軟？沒關係，這次讓你霸氣帶兩色！（Louis Vuitton提供）

