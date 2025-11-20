抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

在職場與人際壓力不斷堆疊的年代，有些星座天生具備驚人的抗壓能力，不僅能在混亂中保持冷靜，面對突發狀況也總是比別人更快找到解方，以下整理出「抗壓力超強的三大星座」，無論情緒管理、臨場反應或危機處理，他們的強大都不是空穴來風。

TOP 3 魔羯座



魔羯座天生自帶強大心理素質，面對壓力不會喊苦，只會默默把事情做到最好，他們習慣以「目標導向」的方式解決問題，再大的困境都會被拆解成可以處理的小段落，因此看起來總像不會累、也不會崩潰，而且越忙越冷靜，越難越沉著，是同事眼中最可靠的存在。

TOP 2 天蠍座



天蠍座的韌性驚人，壓力對他們來說不是打擊，反而像是一種推進力，他們擅長在危機中保持高度專注，甚至能在最不利的情況下迅速反擊、逆轉局面，天蠍越被挑戰，越能激發戰鬥本能，強烈意志力讓他們成為職場與生活中的「黑暗騎士」。

TOP 1 金牛座



金牛座看似慢節奏又不急不躁，但真正壓力來臨時，他們的抗壓能力往往強得驚人，金牛屬土象星座，內心穩定度極高，不會被外界情緒牽著走，遇到問題時懂得先穩住心，再按部就班把每一步做好，他們耐心、沉著、不慌亂，是最不容易被壓力擊倒的星座，一旦決定要撐過，就真的能撐到最後。