BLACKPINK、CORTIS都愛穿的台灣品牌　Jennie同款長靴2千有找

文／美人圈

相信很多BLINK們都還沉浸在BLACKPINK高雄演唱會帶來的餘韻中！作為公認的帶貨女團，不只成員Rosé引爆了全台瘋喝50嵐、吃鳳梨酥和鹹酥雞的熱潮，這次BLACKPINK們的舞台造型也選用不少「台灣本土設計師品牌」，超挺台灣，也讓世界看到台灣時尚力正悄悄發光。本篇除了帶你一窺BLACKPINK著用哪些台灣品牌外，就連人氣男團CORTIS近期身穿的衣服也來自台灣，就等你跟上這一波台味。

▲BLACKPINK高雄演唱會。（圖／FB@Live Nation Taiwan 理想國、讀者提供）

BLACKPINK著用台灣品牌：PCES

Lisa這次在台上身穿的百褶短裙就是來自台灣設計師品牌「PCES」最新系列Chapter 05：There’s no party without you ，該系列也於10月24日登上台北時裝週伸展台！這款短裙採用不對稱剪裁設計，加上條紋紋路和蝴蝶結綁帶增添造型感，與Lisa的甜酷風格超搭，重點是台幣售價NT$4,500就可以入手女神同款。

▲Lisa這次在台上身穿的百褶短裙。（圖／IG@pces_studio、PCES官網）

BLACKPINK著用台灣品牌：Seivson

另一套在BLACKPINK演唱會結束掀起討論的就是Lisa身著蕾絲拼接短裙！以全手工日本高級植絨蕾絲打造的「黑色蕾絲短裙」出自台灣設計師品牌Seivson 2024年A/W〈2000 Diamond Collection〉，處處充滿細節亮點，可惜的是，去年在台、日、韓、港同步開賣時即全數完售，目前已絕版，Seivson官方也發文表示將不再販售。所以當時有搶到這件裙裝的朋友，真的非常幸運啊。

▲Seivson 2024 A/W蕾絲拼接短裙。（圖／Seivson）

BLACKPINK著用台灣品牌：D+AF

誰說韓星同款價格都高不可攀？BLACKPINK這次演唱會也著用小資女最愛的台灣平價鞋履品牌D+AF的靴款，其中Jennie上身的顯瘦魔法尖頭高跟瘦瘦長靴一穿就能感受視覺顯瘦5公斤的效果，尖頭設計更顯腿部纖長感，還可以完美修飾腿型，對小隻女超友好！Lisa著用的女團風輕量厚底綁帶短靴堪稱最強暴走神鞋，輕量鞋底設計，在舞台上跑跳都無負擔，厚底8公分無痛拉長腿部比例，再加上綁帶設計增加率性魅力，是一款閉眼入不會錯的美鞋。兩雙靴款通通台幣兩千有找，絕對是要打包放購物車。

D+AF 顯瘦魔法尖頭高跟瘦瘦長靴，NT$1,782（Jennie 同款）

▲（圖／截圖自Threads@dafshoes、D+AF）

D+AF 女團風輕量厚底綁帶短靴，NT$1,780（Lisa 同款）

▲（圖／截圖自Threads@dafshoes、D+AF）

加碼推薦CORTIS著用台灣品牌：NAMESAKE

NAMESAKE由Steve、Michael、Richard三兄弟於2020年創立，被譽為「台灣的寶藏設計師品牌」，近年在國際時尚圈聲勢迅速崛起。品牌在2023年入選LVMH Prize新銳設計師大獎準決賽，成功打響國際知名度，也讓更多人看見台灣設計的獨特能量。不僅新生代人氣男團CORTIS多次著用它們的服裝，近期成員Juhoon登上紐約KOOM Festival時，更以SS22〈OPENGYM〉ARCH籃球短褲亮相。這件褲款以多層次結構重新解構經典籃球褲，打破一貫的休閒印象，完美融合街頭與高端時尚。

▲CORTIS著用台灣品牌。（圖／IG@cortis、NAMESAKE）

▲CORTIS Juhoon。（圖／IG@cortis）

NAMESAKE也深受許多國際巨星喜愛，包括王嘉爾、許光漢、王鶴棣以及Travis Scott等人都曾著用，實力證明這個來自台灣的品牌，早已不只是本土之光，更是站上國際舞台的時尚新勢力。

▲NAMESAKE深受許多國際巨星喜愛。（圖／NAMESAKE）

