fb ig video search mobile ETtoday

《人浮於愛》邵雨薇顏值破表！關於她的4個保養祕訣一次學會

>

▲▼邵雨薇保養。（圖／翻攝自FB/邵雨薇、人浮於愛）

▲邵雨薇的純欲外表讓網友直呼戀愛了。（圖／翻攝自FB/人浮於愛、邵雨薇）

記者曾怡嘉／台北報導

邵雨薇主演的台劇《人浮於愛》，飾演周曉琪一角掀起討論，劇中全黑色系穿搭，不少網友直言被她的美貌迷住了，事實上已經36歲的她，讓人完全看不出實際年齡，全靠她的超有毅力的保養，如何養成像她一樣好肌膚，以下4個保養重點學起來！

▲▼邵雨薇保養。（圖／翻攝自FB/邵雨薇、人浮於愛）

▲《人浮於愛》宣傳照。

#對於防曬、美白相當講究

她曾在採訪中透露，自己的目標是白到像紙一樣，所以她很講防曬，外出一定撐傘搭配外套全面隔離紫外線，美白除了顧好臉部肌膚外，像是容易忽略的耳朵和脖子後面都不放過。

▲▼邵雨薇保養。（圖／翻攝自FB/邵雨薇、人浮於愛）

#最注重保濕

肌膚屬於混和敏感肌，因此相當注重保濕，保濕除了臉上抹的，飲食習慣也相當自律，像是會提醒自己每天一定要多喝水，為了讓水更好入口，有時也會丟一顆發泡錠進去，不僅能增加口感，又能補充維生素。

▲▼邵雨薇保養。（圖／翻攝自FB/邵雨薇、人浮於愛）

#工作忙碌也要運動

《人浮於愛》中不乏一些激情畫面，邵雨薇瘦歸瘦，但卻相當結實勻稱，原因歸功她堅持運動，像是她重訓之後一定會搭配有氧，飲食也盡量吃得健康，像是中午若吃健康餐，晚上就自由吃，原則就是不碰炸物。

#頭皮護理趁早開始

出道以來就曾分享過自己重視頭皮保養，她每天會用類似小章魚的按摩器來按摩，幫助活絡頭皮與紓壓，長期使用發現不僅頭皮被舒緩，就連臉部輪廓也變得緊緻。

關鍵字：

邵雨薇, 保養秘訣, 人浮於愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

孫藝真鏤空禮服露出美背超仙！玄彬紳士造型奪青龍獎　夫妻同框畫面超閃

孫藝真鏤空禮服露出美背超仙！玄彬紳士造型奪青龍獎　夫妻同框畫面超閃

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦 伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行　該放手的時候要放手 凱特王妃天鵝絨禮服美翻　戴上女王傳承珠寶更耀眼 麥當勞奶昔回歸！營養師：奶昔熱量高、蛋白質含量相當「2顆蛋」 最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友 冰透紫引爆彩妝潮流 ！IU代言薰衣草紫唇膏仙氣爆棚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面