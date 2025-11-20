《人浮於愛》邵雨薇顏值破表！關於她的4個保養祕訣一次學會

▲邵雨薇的純欲外表讓網友直呼戀愛了。（圖／翻攝自FB/人浮於愛、邵雨薇）

記者曾怡嘉／台北報導

邵雨薇主演的台劇《人浮於愛》，飾演周曉琪一角掀起討論，劇中全黑色系穿搭，不少網友直言被她的美貌迷住了，事實上已經36歲的她，讓人完全看不出實際年齡，全靠她的超有毅力的保養，如何養成像她一樣好肌膚，以下4個保養重點學起來！

▲《人浮於愛》宣傳照。

#對於防曬、美白相當講究

她曾在採訪中透露，自己的目標是白到像紙一樣，所以她很講防曬，外出一定撐傘搭配外套全面隔離紫外線，美白除了顧好臉部肌膚外，像是容易忽略的耳朵和脖子後面都不放過。

#最注重保濕

肌膚屬於混和敏感肌，因此相當注重保濕，保濕除了臉上抹的，飲食習慣也相當自律，像是會提醒自己每天一定要多喝水，為了讓水更好入口，有時也會丟一顆發泡錠進去，不僅能增加口感，又能補充維生素。

#工作忙碌也要運動

《人浮於愛》中不乏一些激情畫面，邵雨薇瘦歸瘦，但卻相當結實勻稱，原因歸功她堅持運動，像是她重訓之後一定會搭配有氧，飲食也盡量吃得健康，像是中午若吃健康餐，晚上就自由吃，原則就是不碰炸物。

#頭皮護理趁早開始

出道以來就曾分享過自己重視頭皮保養，她每天會用類似小章魚的按摩器來按摩，幫助活絡頭皮與紓壓，長期使用發現不僅頭皮被舒緩，就連臉部輪廓也變得緊緻。