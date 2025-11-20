fb ig video search mobile ETtoday

《單身即地獄4》李時安來台！愛上擔擔麵、公開最想帶走的Matin Kim新品

記者鮑璿安／ 台北報導

潮流韓牌Matin Kim 迎來登台一週年，於台北信義威秀旗艦店舉辦周年活動，特別邀請南韓戀綜節目《單身即地獄4》嘉賓李時安（Lee Si-An）現身演繹冬季新品系列，她也提到自己的穿搭重點，私服走簡約派，喜歡好搭配、耐穿且具有質感的單品，而 Matin Kim 的品牌風格與她日常穿衣哲學極度契合。此次來台雖然行程緊湊，但她仍抓緊時間吃遍台灣經典美食：「擔擔麵、牛肉麵、餃子、蛋炒飯都吃到了，真的太好吃！」

▲▼ Matin Kim 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ Matin Kim 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲李時安當日以全黑酷帥造型亮相，示範 Matin Kim 最受歡迎的亮面皮革羽絨外套搭配短裙 。（圖／品牌提供）

李時安當日以全黑酷帥造型亮相，示範 Matin Kim 最受歡迎的亮面皮革羽絨外套搭配短裙、長靴，造型休閒又保暖，完美符合她最在意的穿搭重點，「冬天衣服容易臃腫，但我還是希望穿得好看、不想因為冷就亂穿」。她更透露若能在店內帶走一樣單品，最想購入的就是針織系列與保暖外套，直呼：「韓國接下來會更冷，入冬就是毛衣跟外套最實穿！」

▲▼ Matin Kim 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ Matin Kim 。（圖／記者鮑璿安攝）

推薦單品

1）亮面皮革絎縫鏈條包（黑色）

▲▼ Matin Kim 。（圖／記者鮑璿安攝）

這款為品牌最新人氣款，以亮面人造皮革打造出柔軟卻富有挺度的外型，包身以立體絎縫線條增加層次，並在正面飾以金屬鐵牌，呈現帶點冷調的都會科技感。細練帶與皮革肩墊相輔相成，既擁有造型感又具備實際使用的舒適度，無論斜背或肩背都能俐落有型。

2）人造皮革羽絨夾克（女款）

▲▼ Matin Kim 。（圖／記者鮑璿安攝）

李時安示範的外套正是本季主打，以蓬鬆羽絨填充打造出圓弧立體袖型與微寬鬆輪廓，穿起來既保暖又顯瘦。亮面皮革材質帶有細緻光澤，在光線下呈現低調閃亮效果，搭配緊身裙或寬褲都能瞬間提升時髦度。下襬束口設計讓整體比例更俐落，是冬季街頭感穿搭的首選。

同場加映

▲▼綜合潮流 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合潮流 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合潮流 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合潮流 。（圖／品牌提供）

▲FRUITION 十一週年之際推出「FRUITION 2.0」，引進英倫品牌 Rockfish Weatherwear進駐中山商圈 。（圖／品牌提供）

FRUITION 十一週年之際推出「FRUITION 2.0」，以霧面米色外牆、綠意植栽與復古磁磚營造柔亮氛圍，重新定義都會女性的日常美感。這次最大亮點是正式引進英倫品牌 Rockfish Weatherwear，將標誌性的防水靴與實用布料帶進中山商圈，讓消費者能在城市裡感受英國沿海小鎮的自在步調。空間同時迎來韓國 GLOWNY 的亞洲首間快閃店，以青春校園視覺打造全新的互動式選購體驗；FINDKAPOOR、fennec 等人氣品牌也一併進駐，從其中最具代表性的清爽色調「三角零錢包」、小牛皮包更是必買，構築出女性專屬的跨風格選物空間。

