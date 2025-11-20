fb ig video search mobile ETtoday

西門UNIQLO回歸超台店裝搶先逛！最大客製化專區、開幕限定優惠一次看

記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO、GU 西門聯合店即將於 11 月 21 日盛大開幕，從全新的 LED 建築外觀到藝術家朱緹（Dee Chu）打造的彩繪梯間，都讓人走進店裡便能感受到濃厚的西門文化能量。這次 UNIQLO 更將全台最大 UTme! 專區帶到西門，多款限定貼圖、台灣感性系列、與藝術家聯名主題一次上架，無論是潮流穿搭或客製化創作，都能在這裡找到靈感，《ET FASHION》搶先整理新店開幕優惠亮點。

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO、GU 西門聯合店即將於 11 月 21 日盛大開幕，從全新的 LED 建築外觀到藝術家朱緹（Dee Chu）打造的彩繪梯間，都讓人走進店裡便能感受到濃厚的西門文化能量。（圖／品牌提供）

新店共 4 層樓，從女裝、男裝到童裝都有季節新品上架，UNIQLO 主打系列同步祭出開幕限定優惠，尤其是必收的各色100% 喀什米爾毛衣，本季推出超過 30 種色選，柔軟親膚又帶自然光澤，期間限定 NT$2,490 起即可入手，是本次最值得搶購的高質感單品。另一個討論度超高的品項則是 PUFFTECH 輕暖科技外套，以超輕量、不悶熱、防潑水與可手洗功能成為通勤族最愛，現正限時 NT$1,690。若想打造貼身暖意，HEATTECH 系列更下殺 NT$390，不論是長袖打底或九分袖款，都非常適合層次穿搭。

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲女裝 喀什米爾圓領毛衣(長袖) 售價NT$2,990，11/21-11/27 開幕期間限定價格NT$2,490。（圖／品牌提供）

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲HEATTECH 圓領T恤(長袖) 售價NT$490，11/21-11/27 全店限定價格NT$390。（圖／品牌提供）

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲480485女裝 棉質短版襯衫售價 NT$790，11/21-11/27 開幕期間限定價格NT$590。（圖／品牌提供）

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲485029男裝/男女適穿 ZOOTOPIA 印花休閒上衣(長袖) 售價 NT$990 。（圖／品牌提供）

除了冬季基本款，本季設計師聯名更是重頭戲，UNIQLO and NEEDLES 聯名系列以刷毛寬版外套、寬褲等街頭感單品吸引潮人朝聖；UNIQLO : C 與 JW Anderson、Uniqlo U 也同步推出優惠，其中短版襯衫 NT$590、寬褲 NT$790 都是社群上詢問度極高的款式。想找冬季造型亮點的人則別錯過 弧形迷你肩背包，俐落圓弧線條、耐看配色，限時 NT$290，是西門店限定的人氣黑馬。此外，全新聯名 UT 系列《動物方城市2》、台灣獨家寶可夢 UTme!系列第二彈超級進化，也都是本次的話題焦點。

同場加映更多冬季穿搭

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心 。（圖／品牌提供）

UNIQLO, GU, 西門店, 開幕優惠, UTme

