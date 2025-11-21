淡顏人必備！全球爆賣2300萬盤的修容　超狂調色挑戰絕不失手

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

陰影修容可以讓臉看起來更精緻、小巧，甚至可以修飾臉部多餘的肉肉，讓五官更加立體，近期就有不少適合亞洲女性的修容好物，不僅顏色更適合偏黃感的肌膚，連打亮都一起準備好，一定要試試看。

＃橘朵 打亮修容綜合盤 #05羽光盤

全球熱銷超過2346萬盤的打亮修容綜合盤，廣受大批粉絲喜愛，尤其是亞洲女性近年流行自然感的淡顏妝，精準的調色能夠恰到好處修飾臉部，而且一點都不會給人突兀感，同時還帶有打亮色與頰彩膨脹色，直接把該凹的地方凹、該澎的地方澎，一盤搞定臉部立體度。

＃I'M MEME 我愛小臉修容打亮棒 #003榛果奶糖

繼經典暖調#001焦糖奶油與微冷調#002蒙布朗奶霜兩色之後，I'M MEME我愛小臉修容打亮棒再度增添#003榛果奶糖新色，可以說是冷暖膚色都可以使用的單品，完全不會發灰或是泛紅的感覺出現，一支就可以同時提亮與收縮，奶潤的雙狀質地能夠更加緊密貼合肌膚，打造裸透質感。

＃3CE 疊疊不休磁力修容盤

終於在台灣開設線上旗艦店的3CE零時差引進韓國最新彩妝時尚，針對臉部肌膚打造一暖一冷的兩款疊疊不休磁力修容盤，以幾何圖形劃分三種不同的色調，透過不同深淺配比，能夠更全面的塑造臉部立體度，專為亞洲女性設計的調色，即使修容新手也可以輕鬆使用。