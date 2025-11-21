fb ig video search mobile ETtoday

淡顏人必備！全球爆賣2300萬盤的修容　超狂調色挑戰絕不失手

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

陰影修容可以讓臉看起來更精緻、小巧，甚至可以修飾臉部多餘的肉肉，讓五官更加立體，近期就有不少適合亞洲女性的修容好物，不僅顏色更適合偏黃感的肌膚，連打亮都一起準備好，一定要試試看。

＃橘朵 打亮修容綜合盤 #05羽光盤

修容,橘朵,I`M MEME,彩妝,美妝,。（圖／品牌提供）

全球熱銷超過2346萬盤的打亮修容綜合盤，廣受大批粉絲喜愛，尤其是亞洲女性近年流行自然感的淡顏妝，精準的調色能夠恰到好處修飾臉部，而且一點都不會給人突兀感，同時還帶有打亮色與頰彩膨脹色，直接把該凹的地方凹、該澎的地方澎，一盤搞定臉部立體度。

＃I'M MEME 我愛小臉修容打亮棒 #003榛果奶糖

修容,橘朵,I`M MEME,彩妝,美妝,。（圖／品牌提供）

繼經典暖調#001焦糖奶油與微冷調#002蒙布朗奶霜兩色之後，I'M MEME我愛小臉修容打亮棒再度增添#003榛果奶糖新色，可以說是冷暖膚色都可以使用的單品，完全不會發灰或是泛紅的感覺出現，一支就可以同時提亮與收縮，奶潤的雙狀質地能夠更加緊密貼合肌膚，打造裸透質感。

＃3CE 疊疊不休磁力修容盤

修容,橘朵,I`M MEME,彩妝,美妝,。（圖／品牌提供）

終於在台灣開設線上旗艦店的3CE零時差引進韓國最新彩妝時尚，針對臉部肌膚打造一暖一冷的兩款疊疊不休磁力修容盤，以幾何圖形劃分三種不同的色調，透過不同深淺配比，能夠更全面的塑造臉部立體度，專為亞洲女性設計的調色，即使修容新手也可以輕鬆使用。

關鍵字：

修容, 橘朵, I’M MEME, 彩妝, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題

抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

勞力士免費展覽來了　線上預約走進GMT-Master腕錶世界

勞力士免費展覽來了　線上預約走進GMT-Master腕錶世界

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感 幸運體質是你？總能逢凶化吉星座Top 3　冠軍貴人運超強 C羅相偕未婚妻拜會川普　喬治娜看似腹部凸一包、造型踢鐵板 《他為什麼依然單身》10金句：成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴 Olive Young熱賣泥膜來台！李多慧愛用變代言　自認一敷就上癮 「勇敢說不」很重要！5個方法讓你準時下班、不內耗 摩納哥王妃冠冕側戴更時髦　鑽石泡泡湧出華麗吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面