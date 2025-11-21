GU首聯名ENGINEERED GARMENTS千元入手！Gap×怪奇物語美式復古風來襲

記者鮑璿安／綜合報導

冬季才剛開始，時尚迷就已經忙到跟不上新品速度，Gap 與 Netflix 影集《Stranger Things 怪奇物語》推出全新聯名系列，玩轉80 年代復古風以及超自然符號， GU 與紐約機能品牌 ENGINEERED GARMENTS（EG）也迎來首次合作，以紐約街頭工裝精神濃縮成實穿、極簡的機能造型，本篇一次帶你看懂兩大聯名的設計亮點！



Gap × Stranger Things





▲Gap 本次聯名延伸《怪奇物語》第五季最終章的世界觀 。（圖／品牌提供）

Gap 本次聯名延伸《怪奇物語》第五季最終章的世界觀，以影集標誌性的紅黑色系鋪陳，搭配復古刷舊、拼接、寬版版型，呈現濃厚 80 年代質感。最吸睛的是可「雙面穿」的設計，象徵影集中現實世界與顛倒世界的雙重視角，讓單品本身就充滿劇情感。男、女裝都以 Gap 經典丹寧、長袖 T 與帽 Tee 為基底，並加入劇迷秒懂的元素，女主角 Eleven 的標誌性造型、主角群黑色漸層團照、LIVE IN HAWKINS 字樣……每件都像收藏劇情的載體。系列共 16 款單品，NT$999 起就能入手多款聯名圖像 T、連帽上衣與丹寧外套。加上 Gap 全台祭出的黑五全場 6 折、到店就能拿刮刮卡的活動（最高 NT$1000 購物金），整體 CP 值直接翻倍。



GU × ENGINEERED GARMENTS





▲GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的首次聯名，把 EG 最具代表性的細節控與機能實穿徹底融入 GU 平易近人的價格結構中 。（圖／品牌提供）

GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的首次聯名，把 EG 最具代表性的細節控與機能實穿徹底融入 GU 平易近人的價格結構中。系列以深海軍藍為核心色調，延續 EG 擅長的軍裝與工裝語彙，並用「Manhattanism」精神向 70 年代紐約街頭文化致敬。本次推出五款極具特色的單品，其中最必收的「PADDED 夾層防風外套」，不只防風，還加入可調式下擺、背後獵裝口袋，讓軍工裝功能性與造型一次滿足。

另一亮點Heavy Weight 重磅上衣，採厚磅混紡面料打造扎實輪廓，穿上立刻有質感。更有 EG 標誌性的「麻花圍巾領開襟外套」，把粗針織的復古感與披肩設計結合，連肘部都有仿補丁細節。整體價格落在 NT$990～NT$3,490，入手門檻親民，是今年冬天最值得期待的 GU 聯名。