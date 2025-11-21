曖昧關係怎麼突破？「5個行為」揭露他的真心話

▲不少人被困在曖昧瓶頸，不知道對方真正想法。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

曖昧很迷人，但最折磨人就是「我到底該不該再靠近一步？」的不確定。想突破曖昧，必須先判斷對方究竟對你有沒有好感，再決定自己要不要往前。檢視一下看看他有沒有以下幾種行為，他的心意就八九不離十了。

#訊息回覆速度超快、也願意開新話題

如果對方總是秒回你、看到你消失就會主動找話題，代表你在他的心中佔比很高。

#非常在意你的情緒

喜歡你的人會注意你的情緒起伏，例如你說「今天好累」，他會立刻問：「怎麼了？」又或是發現你今天都沒怎麼講話，他就會開始關心、擔心你。

#願意配合你的時間與需求

即便再忙，只要你提出需求他總會排除萬難，連你平常說的小事或是喜歡的餐廳他都記在腦海，雖然不明說，但你總排在他的第一順位。

#想融入你的生活圈

除了想了解你，更想認識你的朋友，打入你的生活圈，他很樂意和你的朋友認識，不會想要待在一旁耍自閉。

#會用「行動」支持你，而不只說說而已

有的人的喜歡只是掛在嘴邊，而他總是賄行動，像是你說心情不好，他會想辦法見你、帶你吃東西、陪你聊天，而不是只回一句「加油」。