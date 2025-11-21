懂得說話就是超能力　5個讓人「願意聽你說」的技巧

fb ig video search mobile ETtoday

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲說話技巧可以練習，最重要是將心比心。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

絕大部分的人都認為開口講話很簡單，但要知道「如何說話」其實是件困難的技巧，我們使用的語言、表達的能力，可真實反應出自己本身的性格與人生經驗，有些人懂得適時適當的說話方式，總會讓周邊的人感覺跟他說話很舒服，這是一種難以複製的魅力，有5個小技巧，想好好增進說話能力，可以從這裡開始。

先聽後說
搶著表達自己的看法跟意見，是很多人特有的習性，先聆聽對方的說法，代表你是真的來溝通，不是來說教的，而且先聽完別人的想法，有時才能明瞭自己的盲點，說不定你原本要說出口的那些話，其實是不適合這個情況的，此外也能展現你對別人的尊重，跟你的耐心。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

適時的點頭
有時候在談話的過程中，適時地點頭回應對方，也是讓交談繼續下去的一環，你不想打斷他，也還不知道要針對此回應什麼，或是還不到回應的時刻，不妨用點頭來回應你正在聆聽，這也很適用於對方滔滔不絕或是正在激動時，讓他冷靜下來、聽你回應的和緩前奏。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

善用幽默感
說實話，幽默真的很難，不過一旦開竅，幽默感的能力是很大的，它可以化解很多尷尬的時刻，或是一片讓人難受的沈默，立刻翻轉整個氣氛，也能呈現個人的修養，切記幽默感絕對不是來自嘲笑與貶低別人，你可以幽默自己或是拿時事梗，攻擊或嘲笑別人，會被貶低的只有你自己。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

察言觀色
這是一門很深奧的學問，但可以從觀察對方的情緒開始練習，對方已經說到很生氣或是面露不耐，代表他需要冷靜，不是火上澆油，所以就不一直追問或是緊纏對方不放，不然即使你獲得回應，也不會是真正的答案。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

正反都要說出來
在說明一件事物，好好練習「正反都說」的技巧，先說出優點，再提出批評跟建議，你會發現這樣思考，會多了一點冷靜與中立的思維，你開始試著看全貌，而不是只看你原本看的那一點，這樣不僅對方或整個團隊更容易接受或理解，長期下來你自己也會有更高的格局。

說話技巧, 溝通秘訣, 人際關係, 幽默感, 察言觀色

