康是美推出海綿寶寶超萌加價購、Bobbi Brown愛麗絲夢遊仙境聯名必收

>

記者曾怡嘉／台北報導

年末正是寵愛自己的好時機，康是美攜手海綿寶寶推出加價購，Bobbi Brown也推出愛麗絲夢遊仙境聯名系列，整個萌到不行，讓人心甘情願掏錢買單。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

超萌海綿寶寶聖誕束口袋加購價59元。

康是美攜手「海綿寶寶」，推出超萌聖誕加購及滿額贈，11月21日至 12月31日活動期間，全店商品單筆消費滿1,000元，即可以59元加購「海綿寶寶聖誕襪束口袋」乙份，經典聖誕襪設計，聖誕造型的海綿寶寶與派大星在上面大肆開趴，超可愛的模樣堪稱節日氛圍推手、交換禮物首選。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲海綿寶寶絨毛零錢包只送不賣。

不僅如此，保養品類自11月21日至12月25日指定商品單筆消費滿888元，再送「海綿寶寶絨毛零錢包」乙份，海綿寶寶、派大星、蟹老闆、路人魚四款隨機出貨，小巧可愛，當作掛飾也超吸睛！

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲超可愛的《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列。

Bobbi Brown 攜手迪士尼推出《愛麗絲夢遊仙境》全新聯名系列，以充滿幻境色彩的設計，將經典產品化為一幅幅栩栩如生的仙境畫卷，重拾赤子之心，讓你盡情去妝點冒險。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 愛麗絲夢遊仙境八色盤，2,600元。

品牌精選8色繽紛俏皮色彩的眼影盤，外包裝換上了愛麗絲夢遊仙境的特別版設計，將紅心皇后、柴郡貓、瘋帽子與白兔先生等經典角色融入設計，每次開啟都如同揭開一場未知的奇遇。眼影盤上擁有超可愛的愛麗絲主題壓紋，巧妙融合 4 款絲絨霧面的柔和與 4 款精緻珠光的璀璨閃耀，C/P值破表。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 超輕水感茉莉淨妝油，400ml，3,400元。

就連超輕水感茉莉淨妝油也換上愛麗絲瓶身，蘊含三種頂級植粹精華，卸妝即養膚的奢華儀式，質地輕盈不黏膩，帶來零油感的奇妙體驗。

