金馬時尚／《孤味》姐妹同框！謝盈萱8000萬珠寶最華麗　徐若瑄露腰很性感

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自MyVideo、金馬執委會提供、品牌提供

第62屆金馬獎是年末電影最受到關注的盛事，終身成就獎由「國民阿嬤」陳淑芳獲得，在頒發獎項時，於電影《孤味》中飾演她女兒的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳三姐妹一同現身，時隔多年再次同框，讓粉絲都超感動，而三姐妹的穿搭與珠寶更是大有來頭，一起來盤一盤。

＃長女：謝盈萱－MONTSAND禮服＋Tiffany珠寶

在《孤味》中飾演長女的謝盈萱選擇了越南的設計師女裝品牌MONTSAND所打造的禮服，金色閃耀漸層的上身搭配底下黑色修身裙襬，身上佩戴的Tiffany珠寶更是總額加起來將近8000萬元，Sea of Wonder Shell系列的鑽石耳環以及戒指，還有Jean Schlumberger by Tiffany 緞帶造型手環，都是以金色為主，讓整體造型更華麗。

＃次女：徐若瑄－Self-Portrait＋Boucheron珠寶

許久未出席大型頒獎典禮的徐若瑄這次難得現身，挑選近期很受到話題關注的Self-Portrait，黑色連身長袖禮服在肩膀打造俐落線條，黑色閃鑽設計在腰間鏤空展現小性感，裙襬部分也是採取中高衩剪裁，展現高挑比例，在珠寶選擇了搭配Boucheron耳環與項鍊，讓閃耀細節更為精緻。

＃么女：孫可芳－LinLi Boutique禮服＋Chaumet珠寶

站在三人中央的孫可芳選擇了台灣LinLi Boutique所設計的禮服，黑色絲絨材質以斜肩設計，右邊則是長袖褶皺打造出不對稱的優雅感，在細節搭配了Chaumet具有代表性的Joséphine系列耳環點綴耳畔，閃耀鑽石顯得精緻小巧，搭配同系列戒指疊戴更充滿時髦態度。