fb ig video search mobile ETtoday

金馬時尚／《孤味》姐妹同框！謝盈萱8000萬珠寶最華麗　徐若瑄露腰很性感

>

記者李薇／台北報導　圖／翻攝自MyVideo、金馬執委會提供、品牌提供

第62屆金馬獎是年末電影最受到關注的盛事，終身成就獎由「國民阿嬤」陳淑芳獲得，在頒發獎項時，於電影《孤味》中飾演她女兒的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳三姐妹一同現身，時隔多年再次同框，讓粉絲都超感動，而三姐妹的穿搭與珠寶更是大有來頭，一起來盤一盤。

＃長女：謝盈萱－MONTSAND禮服＋Tiffany珠寶

金馬。（圖／金馬獎）

在《孤味》中飾演長女的謝盈萱選擇了越南的設計師女裝品牌MONTSAND所打造的禮服，金色閃耀漸層的上身搭配底下黑色修身裙襬，身上佩戴的Tiffany珠寶更是總額加起來將近8000萬元，Sea of Wonder Shell系列的鑽石耳環以及戒指，還有Jean Schlumberger by Tiffany 緞帶造型手環，都是以金色為主，讓整體造型更華麗。

＃次女：徐若瑄－Self-Portrait＋Boucheron珠寶

金馬徐若瑄。（圖／金馬執委會、品牌提供）

許久未出席大型頒獎典禮的徐若瑄這次難得現身，挑選近期很受到話題關注的Self-Portrait，黑色連身長袖禮服在肩膀打造俐落線條，黑色閃鑽設計在腰間鏤空展現小性感，裙襬部分也是採取中高衩剪裁，展現高挑比例，在珠寶選擇了搭配Boucheron耳環與項鍊，讓閃耀細節更為精緻。

＃么女：孫可芳－LinLi Boutique禮服＋Chaumet珠寶

金馬。（圖／金馬獎）

站在三人中央的孫可芳選擇了台灣LinLi Boutique所設計的禮服，黑色絲絨材質以斜肩設計，右邊則是長袖褶皺打造出不對稱的優雅感，在細節搭配了Chaumet具有代表性的Joséphine系列耳環點綴耳畔，閃耀鑽石顯得精緻小巧，搭配同系列戒指疊戴更充滿時髦態度。

關鍵字：

金馬獎, 金馬62, 金馬紅毯, 2025金馬獎, 金馬時尚, 謝盈萱, 孫可芳, 徐若瑄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題

抗壓性最強的三大星座！TOP 1內核超穩定　不受外界刺激耐心解決問題

年紀越大越不喜歡社交？成年人才懂的「獨處」美好

年紀越大越不喜歡社交？成年人才懂的「獨處」美好

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！第一名講話自帶特效　根本死要面子

《他為什麼依然單身》10金句：成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴 懂得說話就是超能力　5個讓人「願意聽你說」的技巧 BLACKPINK、CORTIS都愛穿的台灣品牌　Jennie同款長靴2千有找 「7條通透金句」必收藏！別怕失去任何人，就像他們都不怕失去你一樣 宋慧喬也是養馬人！私下愛馬仕包帶你看　經典凱莉之外都是低調質感款 摩納哥王妃冠冕側戴更時髦　鑽石泡泡湧出華麗吸睛 子瑜美貌進化！TWICE高雄開唱前曝光「金色禮服造型」搭Max Mara大衣超仙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面