最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

不少人總說「嘴巴比刀還利」的人其實一點也不少，而在十二星座中，有些星座天生直來直往，想到什麼說什麼，完全不會拐彎抹角，常常一句話就能把對方講到啞口無言，以下盤點最毒蛇的三大星座，看看你身邊是否也有這樣的狠角色。

TOP 3：射手座

射手座是十二星座裡最誠實、最不擅長粉飾太平的類型，他們認為講真話是善意，不需要包裝，也不想花時間去修飾語氣，正因如此，射手常常一句實話就把氣氛弄得有點尷尬，但他們並非惡意，只是天生不懂得「婉轉」，在他們的世界裡，坦白勝過一切，而這份率直也常讓身邊人又愛又恨。

TOP 2：牡羊座

牡羊座講話快、反應快，腦袋裡想到什麼就會直接說出口，完全沒有「先過濾再輸出」的流程，尤其情緒一激動時，更是毫不留情，常讓人覺得語氣太衝、太直接，但牡羊座的好處是來得快也去得快，說完就忘了，並不是存心傷人，只是天性火爆直爽所致。

TOP 1：天蠍座

天蠍座是最容易「一句話刺進心裡」的王者，他們擅長觀察人心，深知道對方最在意的是什麼，也最明白哪一句話能精準戳中要害，當他們選擇開口時，往往句句深刻、毫不留情，甚至帶著冷感和犀利，常讓對方無法反駁，天蠍不是刻意要傷人，而是太清楚真相長什麼樣子，所以選擇不浪費時間拐彎。

星座, 個性

