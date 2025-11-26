盲選也不會出錯！噴上瞬間氣質拉滿的精品香水　一年四季都百搭

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

精品香氛通常都會選擇跟品牌調性相近的味道，可以說是盲選都不容易出錯，尤其這幾個品牌都走比較文藝、精緻的路線，如果初次選香比較沒有想法的人，不妨能夠先從這幾款下手。

＃Van Cleef & Arpels 珠寶花園頂級凜冬系列香精，售價9200元

Van Cleef & Arpels,Chopard,Montblanc,香水,香氛,淡香精,。（圖／品牌提供）

以四葉幸運草為標誌性ICON的Van Cleef & Arpels給人低調奢華的優雅感，旗下各種香氣也給人如此印象，不張揚的淡雅氣息，一年四季都很好搭配；2025年再度推出香精比例更高的凜冬系列，其中，靜謐橙花香精給人一種無瑕的高貴感，即使持香度高，也因為柑橘調的搭配，而給人清爽不沉膩的質感，非常精緻好聞。

＃Chopard 花燦之庭梔子花淡香精，售價9500元

Van Cleef & Arpels,Chopard,Montblanc,香水,香氛,淡香精,。（圖／品牌提供）

同時在鐘錶與珠寶領域展現精湛工藝的Chopard重視匠人精神，與全球知名香氛公司dsm-firmenich攜手合作，皆選用負責任、道德採購的高品質天然原料，製作出最好的花燦之庭香氛系列；其中，「Tahia」（梔子花）在塔希提語中的意思是珍貴的公主，宛如珠寶被捧在手心，香氣是充滿溫柔氣質的白花香，文靜卻絲毫不掩其璀璨光芒。

＃Montblanc 永恆勃根地淡香精，售價3350元

Van Cleef & Arpels,Chopard,Montblanc,香水,香氛,淡香精,。（圖／品牌提供）

以精緻書寫藝術為靈魂的Montblanc非常受到商務人士喜愛，把深厚撰寫底蘊與筆鋒在紙上的躍動的力量感，透過永恆勃根地淡香精呈現出來，以紅蘭花的柔美結合濃潤香草以及深邃琥珀木，繼賦予女性高貴意象，同時又帶有與生俱來的性感，紅色漸層瓶身更是延續經典墨水瓶設計，每個細節都一再呼應雋永歷史。

Van Cleef & Arpels, Chopard, Montblanc, 香水, 香氛, 淡香精

