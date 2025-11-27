fb ig video search mobile ETtoday

留長髮還是短髮？1把尺找出「5.7黃金比例」　秒知妳最適合的長度

>

（圖／取自hyobeeen_ IG、SANkeyof_daseul.d IG）

▲女生想換髮型時，總是猶豫該剪短，還是該留長啊？（圖／取自hyobeeen_ IG、SANkeyof_daseul.d IG）

圖文／CTWANT

最近美髮圈又掀起一波「5.7黃金定律」熱潮，只要一把尺、一支筆，5秒鐘就能測出妳到底是短髮女神還是長髮天菜！

這個測試其實是由英國知名髮型師John Frieda提出的臉部比例公式，被全球設計師公認為最準的「臉型髮長指標」。只要兩步驟，5秒內見真章！第一步，把尺垂直放在「耳垂正下方」；第二步，用筆水平對準「下巴尖端」，量出兩點間的距離，這段距離就是關鍵！

（圖／翻攝自小紅書、取自sand__hair IG）

▲英國知名髮型師 John Frieda 提出「黃金5.7cm 法則」，讓妳自行判斷留長髮或剪短。（圖／翻攝自小紅書、取自sand__hair IG）

若距離「小於5.7公分」，代表你的臉型緊緻、線條精緻，短髮能完美襯托五官，是天生適合鮑伯、短鮮女神頭的比例。像是賈靜雯、桂綸鎂這類五官立體、下顎線短的女星，剪短髮更顯俐落有神。

（圖／取自賈靜雯IG、桂綸鎂IG）

▲賈靜雯、桂綸鎂五官立體、下顎線短，剪短髮更顯俐落有神。（圖／取自賈靜雯IG、桂綸鎂IG）

若距離「大於5.7公分」，則代表下顎線條較明顯，留長髮能修飾比例、展現柔美氣質。像林志玲、孫藝珍這類氣質派代表，長髮反而是她們的魅力武器。

（圖／取自林志玲IG、孫藝珍IG）

▲林志玲、孫藝珍長髮反而是她們的魅力武器。（圖／取自林志玲IG、孫藝珍IG）

為什麼這麼準？因為5.7公分代表臉部與下顎的「黃金平衡點」！這個比例會影響臉的立體感與頭部視覺重心。比值太短，短髮更能突顯俏麗與清爽；比值拉長，長髮反而能柔化臉型，讓人看起來更溫柔。

（圖／取自sand__hair IG、SANkeyof_daseul.d IG）

▲拿不定主意該留長髮還是短髮時，不妨試試科學的方法，看看自己的黃金比例。（圖／取自sand__hair IG、SANkeyof_daseul.d IG）

如果剛好等於5.7？那妳超幸運！這類人屬於傳說中的「夢幻神仙比例」，不論短髮或長髮都能駕馭，只要依造型與妝感調整，就能在不同風格間自由切換。

