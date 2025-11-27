PUMA聯名PAZZO「王淨同款」夢幻粉SPEEDCAT！BEAMS台灣限定繡花鞋登場

記者鮑璿安 ／綜合報導

年底鞋履新品蓄勢待發，PUMA 與 PAZZO 攜手以冬季「Lazy Weekend」慵懶風為靈感打造限定 SPEEDCAT 系列；BEAMS JAPAN 則以台日跨界工藝推出台灣限定的丹寧繡花鞋，為冬季穿搭提供不同風格的選擇。

▲PUMA 與 PAZZO 攜手打造 Lazy Weekend 慵懶週末系列，以國民薄底鞋 SPEEDCAT OG 為核心 。（圖／品牌提供）



PUMA 本次以國民薄底鞋 SPEEDCAT OG 為核心推出冬季限定雙色，玫瑰粉與丹寧藍，柔軟麂皮與復古薄底輪廓打造輕鬆又百搭的街頭氣息。系列視覺以 PAZZO 的人氣角色「捲捲貓」為主角，鞋款搭配毛茸茸的週末氛圍，帶出品牌這季主打的療癒調性。自 11 月 27 日起購買指定鞋款即可獲得捲捲貓吊飾及迷你毛衣，兩款隨機贈送，吸睛度十足，同時增添收藏價值。品牌大使王淨也親自示範本季穿搭，以針織立領外套搭配大地色長風褲，腳踩 SPEEDCAT OG 玫瑰粉，呈現舒適又帶點甜酷的冬季 Look。





▲BEAMS JAPAN 推出的台灣限定丹寧繡花鞋，則以工藝溫度與在地文化為亮點。（圖／品牌提供）

BEAMS JAPAN 推出的 台灣限定丹寧繡花鞋，則以工藝溫度與在地文化為亮點，鞋身使用日本岡山丹寧布，隨著穿著會自然產生色落，展現丹寧迷最愛的層次感。刺繡部分由台南老字號品牌「年繡花鞋」手工製作，延續近五十年的扎實技藝，本次特別以 BEAMS JAPAN 標誌性橘色調整花卉比例，使線跡更加立體清晰，整體風格溫柔卻富個性。鞋款並附上限定束口袋，使用 BEAMS JAPAN LOGO 網版印刷搭配橘色繩帶，延續品牌實用與美感兼具的風格。丹寧繡花鞋自 11 月 28 日上市，於 BEAMS U.I.J HOTEL&HOSTEL 及官方購物網站販售。