fb ig video search mobile ETtoday

PUMA聯名PAZZO「王淨同款」夢幻粉SPEEDCAT！BEAMS台灣限定繡花鞋登場

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

年底鞋履新品蓄勢待發，PUMA 與 PAZZO 攜手以冬季「Lazy Weekend」慵懶風為靈感打造限定 SPEEDCAT 系列；BEAMS JAPAN 則以台日跨界工藝推出台灣限定的丹寧繡花鞋，為冬季穿搭提供不同風格的選擇。

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲PUMA 與 PAZZO 攜手打造 Lazy Weekend 慵懶週末系列，以國民薄底鞋 SPEEDCAT OG 為核心 。（圖／品牌提供）

PUMA 本次以國民薄底鞋 SPEEDCAT OG 為核心推出冬季限定雙色，玫瑰粉與丹寧藍，柔軟麂皮與復古薄底輪廓打造輕鬆又百搭的街頭氣息。系列視覺以 PAZZO 的人氣角色「捲捲貓」為主角，鞋款搭配毛茸茸的週末氛圍，帶出品牌這季主打的療癒調性。自 11 月 27 日起購買指定鞋款即可獲得捲捲貓吊飾及迷你毛衣，兩款隨機贈送，吸睛度十足，同時增添收藏價值。品牌大使王淨也親自示範本季穿搭，以針織立領外套搭配大地色長風褲，腳踩 SPEEDCAT OG 玫瑰粉，呈現舒適又帶點甜酷的冬季 Look。

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲BEAMS JAPAN 推出的台灣限定丹寧繡花鞋，則以工藝溫度與在地文化為亮點。（圖／品牌提供）

BEAMS JAPAN 推出的 台灣限定丹寧繡花鞋，則以工藝溫度與在地文化為亮點，鞋身使用日本岡山丹寧布，隨著穿著會自然產生色落，展現丹寧迷最愛的層次感。刺繡部分由台南老字號品牌「年繡花鞋」手工製作，延續近五十年的扎實技藝，本次特別以 BEAMS JAPAN 標誌性橘色調整花卉比例，使線跡更加立體清晰，整體風格溫柔卻富個性。鞋款並附上限定束口袋，使用 BEAMS JAPAN LOGO 網版印刷搭配橘色繩帶，延續品牌實用與美感兼具的風格。丹寧繡花鞋自 11 月 28 日上市，於 BEAMS U.I.J HOTEL&HOSTEL 及官方購物網站販售。

關鍵字：

鞋款, puma, 刺繡, 跨界合作, BEAMS

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

典型「重友輕色」星座Top 3！第一名超級顧朋友　戀人也搶不走

典型「重友輕色」星座Top 3！第一名超級顧朋友　戀人也搶不走

趙露思也在喝！！冬日3款「暖心美顏茶」食譜公開　 巨城周年慶11／27登場　百間快閃店30%首進新竹再加碼萬元抽獎 Threads史上日本藥妝最值得買10款推薦　長效保濕口罩、美白牙膏必囤 沛納海全數字錶盤超清晰　防水300米大勝同類錶款 義大利美女網紅翻車　涉慈善蛋糕詐欺恐坐牢 玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡 冬季情緒低落？營養師教你「4大快樂荷爾蒙」這樣提升

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面