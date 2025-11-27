營養師曝炸雞排的「5大健康危害」　吃多恐提高致癌風險

▲炸雞排最好去皮吃，比較健康。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

剛炸好的雞排美味可口，但營養師高敏敏提醒，美味的雞排其實高油、高鈉又高熱量，吃多了不僅會胖，還會賠上健康，一起來了解這塊外酥內嫩的美食到底藏了哪些風險？

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#血管硬化

蛋白質在高溫油炸過程中，營養素會被破壞，還會形成「醣化蛋白質」，這種物質會損害血管彈性、導致血管硬化，不僅增加高血壓、中風風險，還可能引發冠心病等嚴重疾病。

#提高致癌風險

油炸時的高溫容易產生「多環芳香烴 PAHs」等致癌物，尤其是高脂肪加上高溫環境更容易產生氧化物，若經常攝取油炸食品，腸癌、胃癌、肝癌等風險都會悄悄上升。

#易囤積脂肪、增加肥胖風險

炸雞外層的麵粉或麵包粉在高溫油炸後吸收大量油脂，熱量比原材料高出 2-5 倍，容易導致脂肪堆積，引發肥胖及代謝性疾病，建議可以使用氣炸鍋或烘烤方式，減少油脂攝取。

#加重腎臟負擔

雞排在醃製階段就會加入鹽分，炸完再灑胡椒粉或其他調味料，整片雞排的鈉含量直接破表，腎臟必須拼命工作才能排掉多餘的鈉，長期下來容易造成腎臟壓力甚至提高腎病風險。

#增加中風、心血管疾病風險

高油加上高鈉的組合，會讓血脂升高、血管收縮、血壓飆升，心臟負擔一大，中風、心肌梗塞的風險也跟著提高。

那麼如果真的要吃雞排，怎麼吃才會健康一點呢？營養師高敏敏建議，首先可以去皮再吃，把麵衣和雞皮去掉，可以大幅降低吸油量和熱量，另外也別家九層塔，因為九層塔容易吸油，搭配著吃會攝取太多油脂，最後別再額外加調味料，吃原味就好，飲料別挑含糖飲料，選無糖茶和氣泡水較佳。若已吃了雞排，當天其他餐記得多補蔬菜、水分、原型食物，也盡量避免再吃鹹酥雞、薯條等需要二次重炸的食品。