fb ig video search mobile ETtoday

營養師曝炸雞排的「5大健康危害」　吃多恐提高致癌風險

>

▲▼營養師曝炸雞排的「5大健康危害 。（圖／Unsplash）

▲炸雞排最好去皮吃，比較健康。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

剛炸好的雞排美味可口，但營養師高敏敏提醒，美味的雞排其實高油、高鈉又高熱量，吃多了不僅會胖，還會賠上健康，一起來了解這塊外酥內嫩的美食到底藏了哪些風險？

▲▼營養師曝炸雞排的「5大健康危害 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#血管硬化

蛋白質在高溫油炸過程中，營養素會被破壞，還會形成「醣化蛋白質」，這種物質會損害血管彈性、導致血管硬化，不僅增加高血壓、中風風險，還可能引發冠心病等嚴重疾病。

#提高致癌風險

油炸時的高溫容易產生「多環芳香烴 PAHs」等致癌物，尤其是高脂肪加上高溫環境更容易產生氧化物，若經常攝取油炸食品，腸癌、胃癌、肝癌等風險都會悄悄上升。

#易囤積脂肪、增加肥胖風險

炸雞外層的麵粉或麵包粉在高溫油炸後吸收大量油脂，熱量比原材料高出 2-5 倍，容易導致脂肪堆積，引發肥胖及代謝性疾病，建議可以使用氣炸鍋或烘烤方式，減少油脂攝取。

#加重腎臟負擔

雞排在醃製階段就會加入鹽分，炸完再灑胡椒粉或其他調味料，整片雞排的鈉含量直接破表，腎臟必須拼命工作才能排掉多餘的鈉，長期下來容易造成腎臟壓力甚至提高腎病風險。

#增加中風、心血管疾病風險

高油加上高鈉的組合，會讓血脂升高、血管收縮、血壓飆升，心臟負擔一大，中風、心肌梗塞的風險也跟著提高。

那麼如果真的要吃雞排，怎麼吃才會健康一點呢？營養師高敏敏建議，首先可以去皮再吃，把麵衣和雞皮去掉，可以大幅降低吸油量和熱量，另外也別家九層塔，因為九層塔容易吸油，搭配著吃會攝取太多油脂，最後別再額外加調味料，吃原味就好，飲料別挑含糖飲料，選無糖茶和氣泡水較佳。若已吃了雞排，當天其他餐記得多補蔬菜、水分、原型食物，也盡量避免再吃鹹酥雞、薯條等需要二次重炸的食品。

關鍵字：

炸雞排, 健康風險, 高油高鈉, 血管硬化, 致癌物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享

巨城周年慶11／27登場　百間快閃店30%首進新竹再加碼萬元抽獎 典型「重友輕色」星座Top 3！第一名超級顧朋友　戀人也搶不走 趙露思也在喝！！冬日3款「暖心美顏茶」食譜公開　 沛納海全數字錶盤超清晰　防水300米大勝同類錶款 Threads史上日本藥妝最值得買10款推薦　長效保濕口罩、美白牙膏必囤 年紀越大越有孤獨感？3個方法穩定心中落差更踏實 義大利美女網紅翻車　涉慈善蛋糕詐欺恐坐牢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面