舊金山自駕必訪景點推薦！朝聖Google總部、Apple Park　到灣區Outlet挖寶

去過舊金山的人大多會同意，這是一座適合用雙腳丈量的城市，起伏的坡道、復古的纜車、隨時上演的街頭景象，都讓人想慢慢走。但若想走得更遠一點，深入灣區周邊或近郊小鎮，那麼，車輪會比雙腳更能帶你去到那些「一天不開車就無法到的地方」。這趟舊金山之旅，我在行程後段安排了幾天自駕，讓我每天從入住市區的Timbri Hotel San Francisco出發，跨過海灣，到山林、科技園區與購物天堂，收集了許多在地鐵路線圖上找不到的風景，也讓我更完整地看見舊金山與灣區的不同面貌。

▲自駕的自由，讓我能離開市區，走進千年紅木之間，與自然近距離相遇。

▲自駕不只是移動的方式，更是探索風景與生活的鑰匙。

▲自駕的好處，是能在任何一個心動的瞬間停下腳步，把當下的光與影留住。

金門大橋的雙面風情｜Battery Spencer & Baker Beach

金門大橋是旅人必拍的經典，而最經典的視角之一，就是位於北端山坡上的Battery Spencer。這裡能俯瞰大橋與市區天際線，天氣晴朗時，金色橋身與藍色海面交織成明信片般的美景；而當海霧湧上時，大橋又瞬間藏進雲端，別有一種趣味朦朧美。

景點資訊｜Battery Spencer

地址：Conzelman Rd, Sausalito, CA 94965

從市區出發：約20分鐘車程

▲海霧當濾鏡，紅橋作背景，完成舊金山必做的金門大橋自拍。

▲從Battery Spencer俯瞰金門大橋，是舊金山最經典的取景角度之一。

另一個欣賞金門大橋的好角度，是市區西側的Baker Beach。我抵達時，海霧濃得像替橋身拉上了布幕，但舊金山的天氣總愛戲劇反轉，就我在沙灘上邊走邊拍之間，雲霧竟被陽光撥開，海面閃成金粉色，看、永遠要對舊金山的天氣懷抱希望呀！

景點資訊｜Baker Beach

地址：1770 Gibson Rd, San Francisco, CA 94129

從市區出發：約15分鐘車程

▲海浪拍擊岩石，白色浪花與金門大橋的紅色身影相互映襯，Baker Beach的每一刻都像是明信片。

▲在海浪聲與海鷗鳴中，鏡頭追隨父子背影，走向被雲霧輕掩的金門大橋，記錄下舊金山午後的溫暖片刻。

▲在Baker Beach，與金門大橋同框不只是合影，而是用獨特的海岸視角，把浪花與紅橋一起收入鏡頭裡。

Sausalito：遇見金門大橋另一端的療癒時光

跨過金門大橋，車程不到半小時，就能抵達陽光明媚的Sausalito。這座依海而建的小鎮，有著地中海式的悠閒，港邊停著一排排繽紛的水上屋，街道兩旁散佈著藝廊、咖啡館與特色小店。

這裡的時間似乎流得更慢，居民牽著狗散步，遊客坐在咖啡店外的木椅上看海，也有人騎著腳踏車沿海岸巡遊。你可以挑間臨海餐廳點海鮮佐白酒，也可以學我買兩大球冰淇淋坐在港邊享受加州陽光。

景點資訊｜Sausalito

從市區出發：約25分鐘車程

▲在Sausalito的海岸步道上，舊金山天際線就在對岸靜靜作陪。

▲Sausalito的海邊餐廳，藍白色調與加州天空完美呼應。

▲兩大球冰淇淋，配上加州的海風與日光，是完美的午後儀式感。

走進紅木巨人的國度｜Muir Woods 攝影筆記

沿著金門大橋一路向北，不到一小時，就能從城市走進森林。Muir Woods National Monument是紅木保護區，樹齡動輒上千年的紅木直衝天際，樹幹粗得需要幾個人合抱。走進初夏的 Muir Woods，是一場靜謐而療癒的森林漫步。頭頂是直衝天際的紅木巨人，腳邊則是層層疊疊的綠意交錯，彷彿走進了一幅既寫實又抽象的綠舞畫作中，這樣的美景，值得我換著鏡頭好好記錄。

▲小小的人影在林道上前行，更襯托紅木巨人直衝雲天的壯闊。

▲仰望直上天際的紅木，自己在它面前顯得如此渺小，卻也被深深包容。

這回除了慣用的RF28-70mm f/2L USM與RF70-200mm f/2.8L IS USM，也特別帶上Canon RF10-20mm f/4L IS STM超廣角，想把整片樹海的壯闊與森林步道的空氣感，一次打包進畫面裡。不同焦段有不同視角。若喜歡攝影，肯定會跟我一樣好享受這裡的散步時光，紅木森林之美，有時來自一個仰望、有時是一束穿透樹梢的光，或是一面映照綠意的詩意波光…

景點資訊｜Muir Woods National Monument

官網：https://www.nps.gov/muwo

從市區出發：約45分鐘車程

提醒：需事先線上預約停車位，園區內無行動網路

▲超廣角鏡頭下，森林化作一頂綠色天幕，將陽光、空氣與樹海的氣息一併收進畫面裡。

▲微風輕拂，水面像畫布般碎裂、重組，把森林的綠意化作抽象油彩。

▲在巨木旁停留，感受它靜靜陪伴大地走過的漫長歲月。

▲陽光如聚光燈打在纖細枝葉上，像極了跨年夜的台北101，燃放屬於紅木森林的迷你煙火。

科技迷的朝聖之路：Google總部

來到矽谷，怎能錯過Googleplex？園區綠意盎然，員工騎著彩色腳踏車穿梭在低矮的現代建築間，處處洋溢著開放與創意的氛圍。雖然核心辦公區不開放，但觀光客可以進入產品展示中心，近距離看到早期的Android手機、智慧家居與AI技術。旁邊的紀念品店更是容易失心瘋的陷阱區，從馬克杯到Android公仔，每樣都很Google。想用餐的話，Google Cafe價格甚至比市區餐廳還親民。

景點資訊｜Googleplex

地址：1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

從市區出發：約50分鐘車程

▲⇑借著這輛Google彩色單車，為矽谷行添上獨有的科技色彩。

▲在這裡逛的不只是商店，更像是走進了Google的生活日常。

▲在 Google 園區享受加州陽光與綠地，讓人懷疑這真的是辦公室嗎？

Apple Park Visitor Center

如果說Google是色彩繽紛的樂園，那Apple Park就是極簡主義的天堂。雖然總部「宇宙飛船」不開放參觀，但對面由Norman Foster團隊設計的Apple Park Visitor Center是果粉必訪之地。室內像放大版的Apple Store，販售總部限定周邊：T-shirt、帆布袋、文具，每樣都延續Apple的質感。我挑了一件有Apple logo的包屁衣送給外甥孫，想像小嬰兒穿上的樣子就覺得好可愛。

景點資訊｜Apple Park Visitor Center

地址：10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA 95014

從市區出發：約1小時車程

▲Apple Park Visitor Center的極簡之美，連光影都像精心設計的一部分。

▲挑了一件總部限定的彩色Apple logo包屁衣，準備送給外甥孫。

▲果粉的朝聖時刻，不只逛周邊商品，在這裡點杯咖啡、坐下來慢慢感受Apple的美學才是重點

購物戰力全開：San Francisco Premium Outlets

位於Livermore的San Francisco Premium Outlets是灣區最大的Outlet，集合超過180個品牌，從精品到運動服飾應有盡有。造訪時雖非折扣季，但這裡的挖寶機率依然很高。我在lululemon撿到一條不到台幣600元的短褲，連店員都忍不住驚呼：「Oh my god, it’s so crazy!」。自駕的好處是，買再多都能直接塞進後車廂，不用提到手軟。

景點資訊｜San Francisco Premium Outlets

地址：2774 Livermore Outlets Dr, Livermore, CA 94551

從市區出發：約50分鐘車程

▲lululemon戰利品到手！這條短褲不到台幣600元，連店員都忍不住驚呼超划算。

▲灣區最大Outlet集結180多個品牌，從精品到運動服飾，一次逛到飽。

▲Outlet 中的藝術點綴：噴泉與雕像，讓購物也像一場悠閒散步。

自駕中的意外驚喜

自駕旅行最美的地方，是能為任何一個心動的瞬間改變路線。

像是在從Baker Beach回飯店的路上，偶然遇見復古外觀的 Mel’s Drive-In 美式餐廳，推門而入，仿佛回到1950年代；又或者，在Outlet回程時臨時拐進Panda Express，只因想念中餐的味道；還有那天在矽谷，午餐時間繞進Wendy’s，重溫當年它短暫登陸台灣時的味道，雖然已不見店內的沙拉吧，但漢堡與薯條依舊熟悉可口。

這些不在行程表上的小插曲，往往才是旅行回憶裡最鮮活的片段。

▲從這台復古點唱機開始，空氣裡就飄著1950年代的旋律。

▲在金色午後的光裡，嚐著美式經典，心情都跟著懷舊起來。

▲出國幾天後，熟悉的中餐味道像是味蕾的安慰劑。

遇見Wendy’s，就像遇到多年未見的老朋友。

▲這根薯條，夾帶著我對Wendy’s的青春記憶。

美西自駕必知重點｜AVIS 租車心得與道路規則分享

這次我依然選擇AVIS，因為兩年前在美國休士頓自駕時就曾使用過，經驗不錯，也減少了再次上路的學習成本。更重要的是，在出發前就能透過台灣官方網站完成全中文預約，選定車型、確認價格，到現場只需出示預約資料、護照、台灣駕照與國際駕照（務必攜帶台灣駕照），流程迅速、無語言障礙。

我取車的地點離飯店步行不到 7 分鐘，回程直接選擇機場還車，省去搬行李轉車的麻煩。

▲出發前確認租車、證件與路況，讓每一段自駕旅程都能從容以對。



美國自駕與台灣在交通規則上有一些差異，特別是美西地區，第一次上路前務必先熟悉：

● 紅燈可右轉：除非路口有標示「No Turn on Red」，否則紅燈時可以右轉，但仍需先完全停車並確保安全。

● STOP 號誌必須完全停：即使路口沒有其他車，也要停滿約 3 秒再前進。

● 遇警車、救護車、消防車鳴笛：無論在哪個車道，務必立即打方向燈靠邊停下，等待緊急車輛通過。

● 學校巴士停靠時：當車身兩側的「停車牌」與閃燈啟動，所有方向的車輛都必須停車等待，直到燈號熄滅。

● 路權觀念：在多數情況下，行人擁有絕對優先通行權，即使對方未完全踏入斑馬線，也必須減速或停車禮讓。

值得一提的是，AVIS在全球177個國家與地區擁有超過5500個服務據點，對於喜歡自由行、跨國自駕的旅人來說，無論是短途租用還是長途規劃，都能方便地安排取還車，靈活度相當高。AVIS在舊金山的據點多、取還車彈性，也讓我可以專注在行程安排與拍攝，而不用擔心交通銜接的瑣事。

▲充分了解美國道路駕駛規則後，更能自信地踩下油門。

▲熟悉高速公路與橋梁通行規則後，自駕跨越金門大橋也能暢行無阻。

把旅程握在自己手裡

對我來說，自駕旅行的魅力，不只在於從A點到B點的效率，更在於那份「想去哪，就能去哪」的掌控感。當我在還車前最後一次加滿油，看著車內堆滿戰利品與攝影裝備，才意識到，這趟旅程的充實感來自於能隨心決定每一段路的去向。下一次再到美國，我依然會選擇開上路，去遇見更多不在計畫上的風景。

▲每一次加油，不只是為車補充動力，也是替下一段未知的風景做好準備。

▲自駕的最大優勢之一，就是想買就買，後車廂永遠為你的戰利品留著位置。

▲自駕讓我有餘裕停下腳步，去看一座城市最不同尋常的角度。

