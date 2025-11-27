40歲謝欣穎分享保養心法　「手肘、後頸」最容易洩漏年齡

▲謝欣穎外表看不出實際年齡。（圖／品牌提供、翻攝自FB/謝欣穎，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

謝欣穎今（27日）一身白色為保養品牌站台，肌膚狀態好到發光，現場她也大方分享護膚心得，她說：「身為演員常扮演比自己實際年齡小的角色，所以有點吃虧，加上現在的高畫質電視，演員臉上的細紋和毛孔完全藏不住，更必須做好保養。」

她回憶自己20歲出頭時，對各種保養來者不拒，後來肌膚受不了，變成敏感肌，現在肌膚只求「穩定」，所以任何美白、抗老產品都不敢用，因為皮膚只要一過敏就會冒疹子，再厚的妝都遮不住。所以後來挑選保養品最重視就是「溫和不刺激」，接下來才是追求效果。

▲謝欣穎最推舒特膚「肽金瓶」，全身上下都在用。

她說：「身為敏弱肌，第一次試用舒特膚的『肽金瓶』，一開始用量只敢用一點點，發現肌膚能接受之後，才試著疊加在法令紋、眼尾、抬頭紋處，隔天起來覺得肌膚很保水，後來也會抹在手肘、脖子、後頸等容易忽略的部位，因為這些細節都很容易曝露女生年齡。」

她提到今年開始發現，照著鏡子看起來雖然瘦，但是臉上膠原蛋白流失嚴重，但在加強保養之後，有感受眼尾細紋變淡，兩頰也變得比較澎潤，肌膚有被拉提的感覺，看著自己的變化，看了也很開心。

現場也被問到她的獨門養生法？她也大方回應：「早上起來會喝500cc的水，外出會隨身攜帶大概700cc的保溫瓶，裡面會丟一些紅棗和枸杞泡熱水喝，喝完之後再加水，因為體質的關係不能吃太補，喝簡單的紅棗枸杞水對女生就非常好。