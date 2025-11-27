fb ig video search mobile ETtoday

40歲謝欣穎分享保養心法　「手肘、後頸」最容易洩漏年齡

>

▲▼謝欣穎保養。（圖／品牌提供、翻攝自FB/謝欣穎）

▲謝欣穎外表看不出實際年齡。（圖／品牌提供、翻攝自FB/謝欣穎，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

謝欣穎今（27日）一身白色為保養品牌站台，肌膚狀態好到發光，現場她也大方分享護膚心得，她說：「身為演員常扮演比自己實際年齡小的角色，所以有點吃虧，加上現在的高畫質電視，演員臉上的細紋和毛孔完全藏不住，更必須做好保養。」

她回憶自己20歲出頭時，對各種保養來者不拒，後來肌膚受不了，變成敏感肌，現在肌膚只求「穩定」，所以任何美白、抗老產品都不敢用，因為皮膚只要一過敏就會冒疹子，再厚的妝都遮不住。所以後來挑選保養品最重視就是「溫和不刺激」，接下來才是追求效果。

▲▼謝欣穎保養。（圖／品牌提供、翻攝自FB/謝欣穎）

▲謝欣穎最推舒特膚「肽金瓶」，全身上下都在用。

她說：「身為敏弱肌，第一次試用舒特膚的『肽金瓶』，一開始用量只敢用一點點，發現肌膚能接受之後，才試著疊加在法令紋、眼尾、抬頭紋處，隔天起來覺得肌膚很保水，後來也會抹在手肘、脖子、後頸等容易忽略的部位，因為這些細節都很容易曝露女生年齡。」

▲▼謝欣穎保養。（圖／品牌提供、翻攝自FB/謝欣穎）

她提到今年開始發現，照著鏡子看起來雖然瘦，但是臉上膠原蛋白流失嚴重，但在加強保養之後，有感受眼尾細紋變淡，兩頰也變得比較澎潤，肌膚有被拉提的感覺，看著自己的變化，看了也很開心。

▲▼謝欣穎保養。（圖／品牌提供、翻攝自FB/謝欣穎）

現場也被問到她的獨門養生法？她也大方回應：「早上起來會喝500cc的水，外出會隨身攜帶大概700cc的保溫瓶，裡面會丟一些紅棗和枸杞泡熱水喝，喝完之後再加水，因為體質的關係不能吃太補，喝簡單的紅棗枸杞水對女生就非常好。

關鍵字：

謝欣穎, 敏感肌, 保養秘訣, 膠原蛋白, 紅棗枸杞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

再愛也走不下去？盤點「不適合的感情」4 大特點　拖越久越痛苦

留長髮還是短髮？1把尺找出「5.7黃金比例」　秒知妳最適合的長度

留長髮還是短髮？1把尺找出「5.7黃金比例」　秒知妳最適合的長度

絕不忍受邋遢！超愛美星座Top 3 公開　獅子超肯花錢不手軟 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　先喝道3款風味茶好友分享 整理衣櫃不知道如何下手？專家：「4類衣物」必須先捨棄 Super Junior演唱會東海項鍊找到了！珍珠＋LV標誌超美細節一次看 40歲謝欣穎分享保養心法　「手肘、後頸」最容易洩漏年齡 年紀越大越有孤獨感？3個方法穩定心中落差更踏實 遠距離戀愛如何走得長久？「3心法公開」抓住節奏比天天聊更重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面