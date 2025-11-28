fb ig video search mobile ETtoday

極簡雪地風！Nike × Jacquemus冬季機能系列搶先看　夾克、J字腰帶褲必收

記者鮑璿安／綜合報導

Nike 與設計師 Simon Porte Jacquemus 再度攜手，推出全新 Après Ski 冬季系列，以滑雪文化、山岳生活方式為靈感，將機能材質與法式極簡設計融為一體，打造出最時髦的雪季衣櫥。系列一共推出 18 款單品，包括外套、長褲、連身服、緊身褲、背心與山系襯衫等，將於 12 月 3 日起於 FRUITION TAIPEI 限量發售！

▲Nike × Jacquemus 。（圖／品牌提供）

▲▼Nike × Jacquemus 。（圖／品牌提供）

▲Nike × Jacquemus 推出全新 Après Ski 冬季系列。（圖／品牌提供）

Simon Porte Jacquemus 表示，他自小熱愛滑雪，並收藏大量 80 年代的復古雪服，此次聯名讓他能真正把對冬季運動的情感與美學帶進設計之中。本季形象照以高反差視覺展現 Jacquemus 俐落、精準的時裝美學。系列核心為三層 GORE-TEX 夾克外套與長褲，採用防潑水、防風材質打造，不論是暴風雪或高山氣候都能應對。夾克外層以利落線條與 NIKE × Jacquemus 的細緻標記呈現，內層則搭載可拆卸的飛行員夾克，使用 Primaloft 保暖材質，從造型到體感都具備十足溫度。後背印上 Jacquemus 標誌，胸口綴以 Swoosh，低調卻充滿存在感。搭配的 GORE-TEX 長褲具有可拆卸提花背帶與 Jacquemus 經典 J 字腰帶環，讓整套造型在雪地中依然俐落而富層次。

▲▼Nike × Jacquemus 。（圖／品牌提供）

▲▼Nike × Jacquemus 。（圖／品牌提供）

女款單品則延續 Jacquemus 招牌的貼身線條與優雅比例，梭織連身服柔軟且富彈性，適合滑雪後的日常活動；超高腰緊身褲以弧線剪裁與踩腳式設計勾勒腿部曲線，將實用性推向精緻化。輕盈的法式背心則以弧形下擺修飾身形，外搭雪服或單穿皆可，讓冬季造型不再只是厚重，更顯潮流靈活。

同場加映 GU × ENGINEERED GARMENTS

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的首次聯名，把 EG 最具代表性的細節控與機能實穿徹底融入 GU 平易近人的價格結構中 。（圖／品牌提供）

GU 與 ENGINEERED GARMENTS 的首次聯名，把 EG 最具代表性的細節控與機能實穿徹底融入 GU 平易近人的價格結構中。系列以深海軍藍為核心色調，延續 EG 擅長的軍裝與工裝語彙，並用「Manhattanism」精神向 70 年代紐約街頭文化致敬。本次推出五款極具特色的單品，其中最必收的「PADDED 夾層防風外套」，不只防風，還加入可調式下擺、背後獵裝口袋，讓軍工裝功能性與造型一次滿足。

Nike, Jacquemus, 滑雪服, 冬季時尚, GORE-TEX

