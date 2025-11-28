小心細紋悄悄冒出來！避開眼周保養NG習慣　發揮保養最大值

▲眼周肌膚脆弱，更需要悉心呵護。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

眼周肌膚薄、油脂分泌少、血液循環較弱，是臉上最容易洩漏年齡的地方。很多人明明很努力擦眼霜、敷眼膜，卻還是出現細紋、暗沉、浮腫等問題，其實關鍵就卡在「錯誤的保養方式」。以下整理常見的眼周保養 NG 習慣，讓你避開陷阱、讓眼部保養發揮效果。

#保養力道太大

許多人擦眼霜時會用拉扯、搓揉的方式，加速眼周皺紋生成。眼周皮膚只有臉頰的三分之一厚度，稍微用力就會造成微拉扯。因此，不論是卸妝或塗抹保養品，都必須使用無名指以「點、壓、輕推」的方式處理，而不是上下左右來回拉扯。

#眼霜塗太多或保養順序混亂

很多人以為眼霜越厚越有效，但其實會造成脂肪粒、悶堵，甚至讓眼周更浮腫。眼霜用量大約「一粒綠豆」就足夠，並且建議在化妝水後、臉部乳液前使用。此外，產品使用順序混亂也會讓活性成分無法吸收，例如先擦油再擦水，眼霜就容易被阻擋吸收。

#不良生活習慣

很多人狂擦眼霜卻天天熬夜，藍光刺激、睡眠不足導致的乾燥、鬆弛、黑眼圈，再貴的眼霜都救不了。另外，長時間盯手機卻不做「眨眼休息」，眼周肌肉持續緊繃，反而讓細紋更容易生成。

▲BIO UP 極地泌光修護眼霜，15g，3,280元。

以「極萃神花×外泌體科技」為核心，結合阿爾卑斯山極地石竹花精萃與科研級EXO外泌體修護能量，專為亞洲女性打造高效抗老的眼周修護方案，質地輕盈好吸收，上妝前使用也OK！

▲舒特膚 胜肽緊緻賦活眼部精華，15ml，990元。

結合了高純胜肽，能溫和且有效地撫平細紋，並搭配維他命原 B5、B3、甘油， 並搭配玻尿酸更加滋潤的組合，提供長達 24 小時長效保濕，深度緩解乾燥眼周。