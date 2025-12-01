fb ig video search mobile ETtoday

美周記／Aesop推出「典藏版手部清潔露」全球僅1900瓶

記者曾怡嘉／綜合報導

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Aesop 典藏紀念版賦活芳香手部清潔露，375ml，2,500元。

35 年前，Aesop 創辦人在墨爾本髮廊的後方倉庫，以柑橘、迷迭香、雪松精油，調製出了品牌第一款賦活芳香護手霜的配方原型。為致敬該系列誕生的年份，Aesop 推出典藏紀念版賦活芳香手部清潔露，全球僅限量 1,990 瓶，於世界各地指定店舖限定發售。瓶身以可重複填裝的 375mL 琥珀玻璃製成，搭配典藏設計標籤與印花棉布包裝，並附專屬木盒收藏。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲ALBION 黃金植萃全效精華油，40ml，1,650元。

ALBION推出全新升級黃金植萃全效精華油，歷經五代進化，今年升級版添加稀有甘草精華油具抗發炎、抗氧化並抑制黑色素作用，明顯提升肌膚透亮度，是今年最重要的升級關鍵。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Melvita 玫瑰潤澤護手霜，30ml，420元、玫瑰潤澤護唇膏，4.5g，400元。

Melvita推出香氛果油手唇護理系列，注入大馬士革玫瑰的清新潤澤，護手霜潤澤不黏手，蘊含玫瑰精華油、蘆薈與乳木果油，蓖麻油能強化美甲修護；護唇膏則是融合玫瑰精華油、蜂蠟與杏桃油，改善乾燥脫皮，讓雙唇滋潤柔適，綻放美唇光澤。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲LIP Intimate Care 甜菜荷荷芭油私密潔膚乳，125ml，1,180元。

LIP Intimate Care 以天然植物優油為核心的私密護理油系列深受女性喜愛，品牌推出潔膚乳劑型，專為敏弱與油性私密肌而生，將荷荷芭油轉化為輕盈細緻的乳狀質地，並融入多種天然保濕配方，帶來更溫和清爽的體驗。

Aesop, ALBION, Melvita, LIP, 美妝新品

