「張員瑛衣櫥」rolarola首間快閃店亮點一次看！COVERNAT收崔秀彬同款羽絨

記者鮑璿安／綜合報導

喜愛韓系時尚的粉絲們又有新店可以逛！男裝潮流代表 COVERNAT 正式進駐西門町誠品武昌，而主打甜酷少女風格的 rolarola 則首次於新光三越 A11 推出快閃店，以下整理必買亮點給大家。

COVERNAT新店氛圍宛如走進首爾聖水洞的人氣選物店，大面積展示牆也直接呈現本季重點 Look，讓消費者能一眼掌握最新穿搭語彙。最吸睛的莫過於 SOOBIN 著用的中性羽絨外套 Civic Down，此次武昌店搶先販售韓國同步曝光的咖啡色與藍色新款。這款羽絨外套以 80% 鴨絨與 20% 羽毛打造輕盈蓬鬆的保暖手感，是男女都能駕馭的冬季定番單品。

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲TXT崔秀彬代言Covernat 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

其他必收單品包括以刺繡點綴、柔軟毛料打造的幸運草厚針織衫，霧面短版設計俐落又顯比例的麂皮哈靈頓外套，以及帶有復古學院風、最具「男主角氣質」的字母棒球外套；經典 Logo 針織衫更是任何人都能駕馭的入門款，搭配丹寧、工裝、卡其皆很合拍，實穿度極高。

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲韓國 MZ 世代最愛的 rolarola 在 11 月 28 日至 12 月 4 日於 A11 一樓開設台灣首間快閃店。（圖／品牌提供）

韓國 MZ 世代最愛的 rolarola 在 11 月 28 日至 12 月 4 日於 A11 一樓開設台灣首間快閃店，並以「張員瑛衣櫥」概念進行選品策劃。rolarola 的品牌核心強調 Happy、Healthy、Humorous 三大元素，以粉嫩色調、木耳邊、刺繡與條紋等細節堆疊出甜美、俏皮又帶點幽默的少女感。此次台灣快閃完整呈現 2025 FALL 全系列，主打冷調輕法式風格，透過 Oversize 針織、率性外套與混搭層次造型展現中性與柔美並存的風格語彙，非常貼近韓國女孩近期流行的「甜酷混合」穿搭。

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合韓牌 。（圖／品牌提供）

為台灣特別打造的限定商品也是本次快閃的大亮點，包括結合在地文化的珍珠奶茶兔子吊飾、獨家限定配色帽 T、節慶 Holiday Package Set 等，全都具備收藏魅力。至於推薦品項，像是單肩條紋羊毛混紡開衫能直接展現柔美冷調、不對稱鈕扣開衫帶出微微叛逆的韓系個性；MAISON DE ROLA 系列的拼接針織則融合法式學院風，海軍藍皮領夾克更是讓整體造型氣場瞬間提升的主角級單品。

韓系時尚, 快閃店, 羽絨外套, COVERNAT, rolarola

