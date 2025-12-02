fb ig video search mobile ETtoday

打造自然嘟嘟唇！7款「水光唇膏」推薦

>

記者曾怡嘉／綜合報導

身兼唇蜜的亮度搭配上唇膏的持久度，抹在雙唇上柔潤不黏，還能在視覺上悄悄放大唇形、營造自然豐唇效果。盤點最值得入手的7款水光系唇膏，趕快來看看！

#Estee Lauder 薰衣草之吻限量系列 水啵啵琉璃潤唇膏，990元。

▲▼水唇膏。（圖／品牌提供）

單擦即可修飾暗沉，疊擦更能提升水光層次感，讓雙唇瞬間飽滿柔嫩、擁有超強持色效果，紫色莓果調發色，更襯膚色。
 

#Bobbi Brown 晶鑽釉光水唇膏，1,300元。


▲▼水唇膏。（圖／品牌提供）

雙唇塗起來很奢潤，越塗越水感，一抹優雅顯白，發色度相當有質感，持妝效果也不賴。

#Addiction 癮釉水光嘟嘟唇膏， 1,200元。

▲▼水唇膏。（圖／品牌提供）

抹在雙唇立刻化開，兼具持妝度與水光感，想追求豐唇效果的女孩一定要擁有。

#TOM FORD 液態唇膏，2,200元。

▲▼水唇膏。（圖／品牌提供）

將固態實心質地化為液態般的流暢觸感，超流暢滑順質地，顯色又持久，豐富的色選完全不踩雷。

#Visee 果漾晶潤豐唇膏，360元。

▲▼水唇膏。（圖／品牌提供）

具唇蜜的豐潤光澤感，唇膏的輕透不黏膩及護唇膏的滋潤鎖水效果，一支唇膏擁有三重功效，CP值超高。

#RMK 絲絨光彩口紅，1,450元。

▲▼水唇膏。（圖／品牌提供）

帶點絲絨的微光感，抹在嘴唇上感受滋潤，類似染唇效果，上妝一天不太用補色。  

#SUQQU 晶采潤艷唇膏，2,050元。

▲▼水唇膏。（圖／品牌提供）

塗起來水潤透亮，添加多種保濕成分 一抹能瞬間隱形唇紋 帶點透明感可以和元生唇色完美融合

關鍵字：

水光唇膏, 豐唇, 持久唇彩, 唇蜜, 彩妝推薦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

快整理衣櫃吧！衣服不穿丟掉不是浪費，而是減少內耗

LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看

LeSportsac x PEANUTS冬季聯名登場！史努比最萌印花必買包款一次看

壞情緒恐致癌！營養師曝：「8大癌症」和情緒很有關係 G-SHOCK從2000元到20萬都夯 　藏家醉心日本職人頂規款 日本爆紅「15步驟保養全流程」　跪坐泡澡、三明治護髮術學起來 冬天洗完衣物仍有悶臭味？「5招」教你衣物洗後潔淨清香 百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」　周慶首日破16萬人次 《動物方城市2》10金句：只有你願意相信我，哪怕連我自己都懷疑自己 Threads史上Olive Young最值得買真有用推薦！粉刺救星、數字面膜必囤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面