打造自然嘟嘟唇！7款「水光唇膏」推薦

記者曾怡嘉／綜合報導

身兼唇蜜的亮度搭配上唇膏的持久度，抹在雙唇上柔潤不黏，還能在視覺上悄悄放大唇形、營造自然豐唇效果。盤點最值得入手的7款水光系唇膏，趕快來看看！

#Estee Lauder 薰衣草之吻限量系列 水啵啵琉璃潤唇膏，990元。

單擦即可修飾暗沉，疊擦更能提升水光層次感，讓雙唇瞬間飽滿柔嫩、擁有超強持色效果，紫色莓果調發色，更襯膚色。



#Bobbi Brown 晶鑽釉光水唇膏，1,300元。





雙唇塗起來很奢潤，越塗越水感，一抹優雅顯白，發色度相當有質感，持妝效果也不賴。

#Addiction 癮釉水光嘟嘟唇膏， 1,200元。

抹在雙唇立刻化開，兼具持妝度與水光感，想追求豐唇效果的女孩一定要擁有。

#TOM FORD 液態唇膏，2,200元。

將固態實心質地化為液態般的流暢觸感，超流暢滑順質地，顯色又持久，豐富的色選完全不踩雷。



#Visee 果漾晶潤豐唇膏，360元。

具唇蜜的豐潤光澤感，唇膏的輕透不黏膩及護唇膏的滋潤鎖水效果，一支唇膏擁有三重功效，CP值超高。



#RMK 絲絨光彩口紅，1,450元。

帶點絲絨的微光感，抹在嘴唇上感受滋潤，類似染唇效果，上妝一天不太用補色。

#SUQQU 晶采潤艷唇膏，2,050元。

塗起來水潤透亮，添加多種保濕成分 一抹能瞬間隱形唇紋 帶點透明感可以和元生唇色完美融合