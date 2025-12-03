星巴克12／5耶誕派對全品項85折　超熱門貓咪提袋也有優惠

▲星巴克耶誕派對12／5舉行，全品項祭出85折優惠，在網路引起討論的「抱抱灰貓咪單杯提袋」，灰貓緊緊抱著杯子的設計，買個飲料也被療癒，售價 450 元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年中僅在 12 月舉辦的「星巴克耶誕購物派對」，即將在 12／5 登場，當天限定一日店內全品項商品有 85 折優惠之外，再加碼單筆消費折扣後滿 500 元，再加送「大杯好友分享小白單」，可在隔日兌換，近期星巴克也推出包裝食品與把手杯、冷水杯相關商品，讓你在年末充滿節慶氛圍，採購交換禮物的單品也好用。

12／5 星巴克將舉行產品回饋率最高的「耶誕購物派對」，當天在店內的陳設商品，全品項祭出 85 折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外），日前發表的耶誕系列包括馬克杯、保溫杯等新品也在優惠之列，且當天消費還有滿額贈優惠，單筆折扣後消費滿 500 元，即可獲得「大杯以上好友分享」小白單。

特價商品包括馬克杯、保溫杯等生活用品，還有收藏性質的星座不鏽鋼杯、耶誕風格的星巴克熊寶寶吊飾，有耶誕元素包括紅緞帶、薑餅人、雪人、拐杖糖、星芒與耶誕小屋等的馬克杯也有超多選擇，只要換個馬克杯馬上就有節慶風，還有流金、星光等較不具節慶風的款式，即使一般日常也能使用，網路上大熱的抱抱灰貓咪飲料提袋，本次也在優惠之列。

其他包括耶誕系列季節咖啡豆、爆米花倒數日曆，以及滿滿耶誕風情裝飾的旋轉音樂盒、派對桶、金幣牛奶巧克力，跟店內販售的糕點品項如栗子波士頓派、開心果巧克力千層薄餅、潘娜朵尼麵包禮、開心果布丁等，當天也都有 85 折優惠。

▲IKEA VINTERFINT耶誕系列。（圖／品牌提供）

耶誕節即將登場，IKEA推出的 VINTERFINT 耶誕系列今年以「怪萌趣味」為主題，以「從日常出發的節慶設計」為概念，把日常小物放大、變形，從鈕扣托盤到巨型火柴燈，都有一種既熟悉又可愛的幽默感。新品共超過 200 款，價格從 49 元起，涵蓋燈飾、抱枕、蠟燭、桌巾、禮物包裝紙等節慶用品，讓人輕鬆替家裡加一點耶誕味。

▲VINTERFINT鈕扣托盤售價499元；STRÅLA LED火柴形落地燈售價799元。

今年被「放大」後的日常小物，成為最吸睛的元素。VINTERFINT 托盤將紅色鈕扣變成 30 公分大的圓形托盤，兼具實用與趣味，放茶點或當餐桌裝飾都吸睛；STRÅLA 火柴形 LED 落地燈則用三支巨型木質火柴組成燈架，開燈時像是點亮冬夜的小火花；另一款 STRÅLA 禮物盒桌燈 造型就像拆不完的驚喜禮物，擺在窗邊或床頭，氣氛瞬間滿點。

▲STRÅLA禮物盒桌燈售價499元；糖果靠枕售價699元。



▲STRÅLA LED裝飾吊燈，售價699元。

若想讓客廳多點節慶氛圍，可讓 VINTERFINT 糖果造型靠枕來加分，柔軟好抱、紅綠格紋的造型像極了耶誕糖果，而 STRÅLA LED 裝飾吊燈採球形設計，可兩段式調光，掛在餐桌上或玄關都能增添溫度。