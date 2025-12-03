台北101形象影片邀小S獻聲　賈永婕：我們一邊錄音一篇哭

▲賈永婕邀請小S為101品牌影片擔任旁白。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

記者蔡惠如／台北報導

台北 101 跨年煙火將邁入第 21 周年，今（12／3）公布最新形象影片《Together, As Always因為有你》，主題為 101 與台灣人民共同走過的記憶，影片串起每一年的跨年瞬間，101 董座賈永婕請來小 S 為其獻聲、擔任旁白，受訪時透露小 S 在錄製旁白時的心路里程，他表示：「小 S 握拳努力地說出字字句句，她在錄音室裡、我在錄音室外，兩人都哭了。」

▲小S與賈永婕是多年好友。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

受訪時賈永婕被問到邀請小 S 的過程，表示她第一時間就就義無反顧地答應，但之後她又擔心自己會崩潰，不過她還是用力的握拳，一字一句的努力說出來。她知道 101 跨年煙火是 S 家的重要活動，今年雖然有傷心的事，但儀式感還是要有，所以才想邀請她。影片尾端小 S 也幽默喊話「我是要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢你，OK？」

賈表示，台北 101 的跨年煙火，對台灣人來說一直有著非常重要的意義。迎接新年的那一刻，和家人、和最愛的人一起倒數，是一年當中最難忘、最有記憶點的時光。人生總有起伏，有順境也有逆境。有些時候，我們會覺得這一年特別辛苦，也可能在某些時刻感到沮喪，甚至留下一些傷痛。台北 101 的煙火存在的意義，就是在跨年的那一刻，給大家勇氣、給大家信心，希望新的一年會更好。