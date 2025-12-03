1000元以下交換禮物推薦！小巧包裝護唇潤手超可愛

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

年末最讓人期待的交換禮物活動，也是與親朋好友相聚的時刻，想要送得出手又花在刀口，以下就分享多款1000元以下的交換禮物，不僅價格很可以，裡面的單品也是超優秀，先買起來不然很快就被搶光。

＃(MALIN+GOETZ) 2025修護滋潤禮盒，售價930元

來自紐約的潮流保養品牌(MALIN+GOETZ)憑藉大麻草香氣熱銷全球，在聖誕節推出多款贈禮精選，其中，2025修護滋潤禮盒包含佛手柑護手霜、莫希多潤唇凝膠，不僅是品牌經典之作，這次更向極具現代感的「超圖形」（supergraphics）致敬，打造出動感幾何圖騰包裝，非常有個性。

＃Caudalie 法式優雅護手霜3入組，售價650元

法國天然植萃Caudalie以葡萄萃取保養，受到很多女性喜愛，在年末特別打造三款集結的護手霜禮盒，收錄了經典葡萄籽滋潤抗氧護手霜、白麝香滋潤抗氧潤手霜、玫瑰滋潤抗氧潤手霜，後面兩款更是只在禮盒才出現的限定香味，高達98%天然純素配方，絕對是美麗雙手滋潤必備。

＃The Body Shop XM果香潤唇呵護原裝禮盒，售價980元

擁有超多香味可以挑選的身體護膚The Body Shop打造XM果香潤唇呵護原裝禮盒，以聖誕樹掛飾為設計的球形包裝，裡面一次承裝了桂花紫莓、乳油木果、草莓唇部滋養霜三款，每一顆10ml的小包裝設計，放在包包隨身攜帶超方便，療癒香味更是秋冬舒壓必備。