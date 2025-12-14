i-dle御用彩妝師公開「水光妝」最容易犯4大誤區　太滋潤、選錯工具都NG

▲i-dle韓國御用彩妝師Haemin分享畫水光底妝時最容易犯的4大誤區。（圖／取自haemin_commune IG）

圖文／CTWANT

現在女生最喜歡的就是韓國女團的水光肌膚質感，但自己畫總畫不出那種細緻、晶瑩剔透的感覺，i-dle的韓國御用彩妝師Haemin，近期親自點出了大眾在畫水光底妝時最容易犯的「4大誤區」。不想讓底妝土石流、斑駁起屑？快來看看大師如何用正確的減法與技巧，打造出宛如天生的韓系水光感。

水光肌底妝四大地雷區：妝前護膚「過度滋潤」是脫妝元兇

許多人誤以為要畫出水光感，妝前保養就得塗得油亮油亮。Haemin老師提醒，這絕對是大錯特錯！ 如果在妝前狂用高滋潤的護膚品（如厚重的面霜、護膚油），當後續再疊擦防曬與粉底時，肌膚根本吸收不了，只會導致底妝浮在表面，進而產生起屑（搓泥）、斑駁、甚至快速脫妝的慘況。

正確觀念：妝前只要做好「基礎保濕」即可，讓角質層充滿水分，但表面要維持清爽，底妝才能抓得牢。

▲i-dle韓國御用彩妝師Haemin。（圖／取自 haemin海敏小紅書，下同）

水光肌底妝四大地雷區：盲目疊加水光產品變身「油膩反光板」

另一個常見誤區是「貪心」。若妝前保養很滋潤、防曬選水光款、粉底又選光澤型，層層堆疊下，皮膚無法負擔，最終呈現的不是水光，而是「厚重的油膜感」。

正確觀念：學會「光澤平衡法」。

若使用了霧面／控油防曬，後續可搭配光感明顯的粉底。

若使用了水潤型防曬，底妝則建議選擇半水光或微霧光感粉底。 透過一霧一光的搭配，才能營造出有層次、會呼吸的高級光澤。

水光肌底妝四大地雷區：錯上妝工具，毛孔細紋全現形

水光粉底通常流動性高、遮瑕力較低，如果工具沒選對，很容易顯得妝感粗糙。比如特殊痘痘肌或者毛孔粗大的人建議用橫切面大的粉底刷，能快速推開粉底。如果不太會用刷具的人可以先用手推開再拿濕粉撲拍打至服貼。

正確觀念：根據膚質與粉底特性選工具。

粉底刮刀（神級工具）：Haemin老師最推！因為水光粉底流動性好，搭配刮刀能鋪出極致輕薄的粉體，填平毛孔效果極佳，能讓底妝像第二層皮膚般服貼。

扁舌型粉底刷：進階技巧就是搭配使用扁舌型粉底刷能保留肌膚紋理質感。

上妝手法：無論用刮刀或刷具鋪開粉底後，最後一定要用「濕粉撲」垂直拍打。透過多次輕薄疊加、拍打進肌膚，才能讓水光感維持得久，且具有遮瑕度。

水光肌底妝四大地雷區：水光棒「直接塗上臉」底妝瞬間毀滅

近年爆紅的補水高光棒，很多人習慣轉出來直接往臉上嚕，結果就是原本畫好的底妝被推開、結塊，毀於一旦。

正確觀念：喜歡薄透妝感：將水光棒作為「妝前打底」，在粉底前先塗抹在顴骨、鼻樑等處。

喜歡無瑕妝感：在完妝後，用「手指」或「濕粉撲」沾取水光棒，再以「輕點、按壓」的方式拍在想提亮的部位。 切記用量不能多，要像一層薄膜般輕輕覆蓋，這樣才能在不破壞遮瑕度的前提下，創造出宛如肌膚底層透出來的爆水光澤。

延伸閱讀

▸ 深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場

▸ 全面取消補班日制度！明年9連假一次看

▸ 原始連結